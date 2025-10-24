Премиерът Росен Желязков свика извънредно работно съвещание заради санкциите срещу „Лукойл“

Премиерът Росен Желязков свиква днес работно съвещание във връзка с решението на САЩ от вчера, 23 октомври, да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщиха от правителствената информационна служба.

Американските санкции ще засегнат и бургаската рафинерия „Лукойл Нефтохим“, защото над 50% от капитала ѝ се притежава косвено от руската „Лукойл.

На министър-председателя ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация.

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

Междувременно председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви в интервю за обществената телевизия, че няма основания за притеснение относно доставките и цените на горивата. Той увери, че не се очакват сътресения на пазара поне за момента. Бенчев посочи, че въпреки наложените преди седмица санкции от Великобритания, не е имало сериозно влияние върху пазара и смята, че ситуацията сега ще бъде същата.

Той допълни, че българският пазар не е пряко засегнат от американските санкции, тъй като те се прилагат на територията на САЩ и за американски лица, които работят извън страната. България и Европейският съюз не са част от този контекст, така че операторите ще продължат да работят нормално, докато Европейският съюз не реши да се присъедини към санкциите, стана ясно още от думите му.

По отношение на повишението на цените на петрола с над 3% след обявяването на санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, Бенчев обясни, че това е краткосрочно увеличение, което няма да се отрази на цените на горивата в България. Той добави, че не се очаква трайно поскъпване и призова да не се допуска паника или спекулации с цените.