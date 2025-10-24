РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Продължаваме Промяната“ предлага държавата да поеме здравните осигуровки на жените по време на майчинство

Парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ внесе в Народното събрание проект за изменение на Закона за здравното осигуряване, който предвижда държавата да поеме плащането на здравните осигуровки на жените по време на двете години майчинство. Така жените в отпуск по майчинство ще бъдат приравнени към студентите и пенсионерите, за които държавата вече покрива здравните вноски.

От ПП посочват, че в момента работодателите са задължени да плащат здравните осигуровки на служителките в отпуск по майчинство, което натоварва особено микро, малките и средните предприятия. Според тях това води до дискриминация спрямо младите жени в детеродна възраст, които често се избягват при наемане на работа. Предложените промени имат за цел да облекчат бизнеса и да премахнат тези дискриминационни практики, създавайки по-сигурна среда за младите семейства.

Очакваният ефект от законопроекта включва намаляване на финансовата тежест за работодателите, възможност освободените средства да се насочат към повишаване на заплатите и откриване на нови работни места, както и стимулиране на раждаемостта чрез по-стабилна социална подкрепа. Финансовото въздействие върху бюджета се изчислява на около 17 млн. лева годишно, но от формацията са убедени, че разходът ще се компенсира чрез по-висока заетост и увеличени приходи от данъци и осигуровки. От ПП определят законопроекта като „икономически обоснован и социално справедлив“ и го представят като инвестиция в хората и бъдещето на България.

