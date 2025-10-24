Visa въвежда Trusted Agent Protocol – нов стандарт за сигурна AI търговия

Трафикът, генериран от изкуствен интелект, към онлайн магазините в САЩ е скочил с 4700%. Новото решение на Visa прави пазаруването чрез AI по-сигурно, като дава на търговците възможност да различават надеждните дигитални агенти от злонамерените ботове.

Visa представи Trusted Agent Protocol – стандарт за търговия, управлявана от агенти (agentic commerce), която опосредства сигурната комуникация между AI-агенти и търговци на всеки етап от осъществяване на трансакцията (AI – artificial intelligence /англ./ – изкуствен интелект – б.р.). Trusted Agent Protocol има за цел да адресира специфичните предизвикателства пред този модел на търговия и да ускори навлизането на ера, в която AI може да търси, сравнява и плаща от името на потребителите при запазено доверие между търговци и AI-агенти. Протоколът е разработен в сътрудничество с Cloudflare и затвърждава ангажимента на Visa за по-сигурни и безпроблемни взаимодействия в развиващата се екосистема на интелигентните плащания. Trusted Agent Protocol е достъпен от днес във Visa Developer Center и в GitHub.

През последната година трафикът, генериран от AI, към сайтовете на търговци в САЩ нарасна значително. В региона на Европа, Близкия Изток и Африка 34% от потребителите са използвали ChatGPT или AI-асистенти през последните 12 месеца, за да подпомогнат своето пазаруване, сочи проучване на финансовата технологична платформа Adyen. А в САЩ данните са още по впечатляващи – ръстът е с над 4,700%, като 85% от пазаруващите, използвали AI, посочват, че това е подобрило преживяването им при пазаруване.

С увеличаването на броя AI-агенти, които разглеждат и купуват от името на потребителите, пред търговците възникват обаче нови предизвикателства:

управление на системи за засичане на ботове, които могат погрешно да блокират легитимни трансакции, инициирани от агенти;

поддръжка на плащания, управлявани от агенти – както за гости, така и за вписани потребители;

запазване на прозрачността кой е потребителят зад агента и как се обработват данниte за плащания.

Trusted Agent Protocol цели да отговори на тези предизвикателства, като позволява на одобрени AI агенти да предават надеждно критична информация към търговците. Така се създава необходимата рамка за разпознаване на доверени агенти с реално намерение за търговия и за отличаването им от злонамерена автоматизация и нерегламентирани ботове. В процеса на разработка бяха получени ценни мнения от партньори, сред които Adyen, Ant International, Checkout.com, Coinbase, CyberSource, Elavon, Fiserv, Microsoft, Nuvei, Shopify, Stripe и Worldpay.

„Вярваме, че цялата платежна екосистема носи отговорност да гарантира, че търговците могат да се доверяват на AI-агентите така, както се доверяват на най-добрите си клиенти и мрежи,“ каза Джак Форестел, главен директор „Продукти и стратегия“ във Visa. „През последната година работихме в тясно сътрудничество с търговци, издатели и партньори, за да сме сигурни, че трансакциите, инициирани от агенти, са толкова безпроблемни и сигурни, колкото и всяко плащане в наши дни. Новият ни протокол е насочен към „no-code“ функционалност за търговците, така че да могат надеждно да идентифицират агенти с намерение за покупка и да осигурят по-добро и персонализирано изживяване при плащане за своите потребители.“

Подкрепа за търговците в ерата на пазаруването, управлявано от AI

В свят на агенти търговците се нуждаят от начин да разпознават доверени агенти, да проверяват техните идентификационни данни и да поддържат връзката с клиента – без да се налагат цялостни промени в системите си.

Trusted Agent Protocol отговаря на тези предизвикателства с нови спецификации, които използват криптографски подписи, специфични за агента, и включва следната информация:

Намерение на агента (Agent Intent) – индикация, че агентът е доверен и има намерение да получи допълнителни подробности за конкретен продукт на търговеца или да извърши покупка;

– индикация, че агентът е доверен и има намерение да получи допълнителни подробности за конкретен продукт на търговеца или да извърши покупка; Разпознаване на потребителя (Consumer Recognition) – данни, които показват дали потребителят има съществуващ акаунт или е взаимодействал с търговеца преди;

– данни, които показват дали потребителят има съществуващ акаунт или е взаимодействал с търговеца преди; Платежна информация (Payment Information) – възможност агентът да предаде данни за плащането, за да се поддържа предпочитаният от търговеца метод на плащане.

Създаден с мисъл за бъдещата оперативна съвместимост в търговията

Макар първоначалните спецификации на този етап да се прилагат в мрежата на Visa, безопасното и сигурно действие на агенти от името на потребителите изисква открит подход за цялата екосистема. Ангажирани сме с тясно съгласуване с глобални организации за стандарти като IETF, OpenID Foundation и EMVCo. Работим с партньорите си, за да гарантираме, че Trusted Agent Protocol ще допълва други наскоро обявени протоколи, като Agentic Commerce Protocol, и сътрудничим с Coinbase, за да осигурим оперативна съвместимост с x402.

Trusted Agent Protocol е изграден върху утвърдения стандарт HTTP Message Signature и е съобразен с Web Bot Auth. Той позволява на търговците и AI агентите да изграждат доверие, използвайки вече съществуващата уеб инфраструктура — без нужда от съществени промени в потребителското изживяване на сайтовете или страниците за плащане. Освен това решението може да се разширява и към други комуникационни протоколи извън уеб средата.

