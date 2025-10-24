Съдът на Европейския съюз отмени формулата за сметките за парно

Формулата, по която се изчислява дялово разпределение в сметките за парно, не е прозрачна и не дава възможност за точно отчитане на индивидуалното потребление. Това констатира Съдът на Европейския съюз (СЕС) в ключово решение за потребителите в България. С решението на СЕС трябва да се съобразят всички институции у нас и да отменят сегашния вид на формулата, като тя бъде променена.

Европейският съюз потвърди, че е допустимо всеки абонат в жилищен блок да плаща за топлинната енергия, подавана от тръбите и инсталациите, според размера на апартамента си, при условие че правилата за изчисляване на разходите гарантират прозрачност и точност на индивидуалното потребление.

Сагата около легитимността на формулата за дялово разпределение продължава години наред. Върховният административен съд (ВАС) е отменял формулата няколко пъти, но тя винаги е била възстановявана. При последната промяна през май, ВАС временно спря действието ѝ, докато не се произнесе окончателно за законността ѝ, за да защити обществения интерес. Министерството на енергетиката обеща да предложи нова формула преди началото на отоплителния сезон, но такава все още няма.

СЕС вече е разглеждал правилата за сградна инсталация. През 2019 г. той прие, че е допустимо собствениците на апартаменти в сграда с централно отопление да участват в разходите за топлинна енергия за общите части, дори да не използват отоплението индивидуално.

Днес СЕС потвърди, че отдадената от тръбите топлина може да се разпределя между всички в сградата според големината на апартамента. За първи път обаче съдът се спря конкретно на формулата за дялово разпределение. Той посочи, че тя не отчита редица параметри, като особености на сградата, нейното и на отоплителната система изолация, използвани материали и евентуални загуби на топлина. Освен това формулата съдържа двусмислия, което поставя под въпрос прозрачността на разпределението и води до погрешно фактуриране, тъй като не се базира на точна информация.