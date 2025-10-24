РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Шефът на пациентската организация Хасърджиев е задържан

Директорът на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев е задържан за постоянно в ареста по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие, потвърдиха от Софийската районна прокуратура.

Освен него, в ареста е и още един мъж, а други двама с под домашен арест. До задържането на Хасърджиев се стигнало, след като 20-годишно момче се оплакало, че е било държано насила в жилището на Хасърджиев.

Данните от разследването показали, че на младия мъж е даден и коктейл от наркотици. Междувременно, Националната пациентска организация, чийто директор е Хасърджиев, се събра на извънредно общо събрание. Оказа се, че сметката на НПО-то е празна, а той единствено е можел да се разпорежда с нея.

Софийската районна прокуратура информира, че д-р Хасърджиев е задържан от полицейски служители в събота заедно с още три други лица – български актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион. По неофициална информация те са задържали момчето против волята му с огнестрелно оръжие и са използвали наркотици.

Другият вторник, на 28 октомври, ще има мярка и в Софийския градски съд, където трябва да присъстват и четиримата обвинени.

