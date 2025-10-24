Водният режим в Плевен остава в сила въпреки подобреното водоподаване

Водният режим в Плевен няма да бъде отменен засега. Това стана ясно след днешното заседание на Кризисния щаб, който обсъди актуалната ситуация с водоснабдяването в региона, предаде БНР. ВиК – Плевен започва ежедневно да публикува на своя интернет страница количествата питейна вода, постъпващи от всички водоизточници, за да осигури прозрачност и информираност на гражданите.

Областният управител Мартин Мачев заяви, че въпреки валежите през последните седмици, водоизточниците все още не са се доутаили, което налага запазване на режима. По думите му, постъпващите водни количества са достатъчни, но предстоят дискусии кога и при какви условия режимът може да бъде отменен. „Нямаме опасения за качеството на водата – РЗИ прави ежеседмични анализи и тя е годна за питейно-битови нужди“, увери Мачев.

Той съобщи още, че община Плевен вече сключва споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реализацията на проекти в квартал „Дружба“. Завършен е нов сондаж в село Къртожабене, а предстои изграждането на още един в Кашин. ВиК отстранява над 10 аварии дневно, породени от нормализиране на водоподаването. „Падналите валежи не са достатъчни, за да ни успокоят – работата продължава“, подчерта областният управител.