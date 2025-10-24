РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Вписано е увеличението на капитала на ИТ компанията „Уайзър Технолоджи“

Агенция по вписванията

В Търговския регистър е вписано увеличението на основния капитал на ИТ компанията „Уайзър Технолоджи“ АД. Това е станало на 23 октомври. В резултат от направеното вписване капиталът на дружеството е увеличен на 19 252 004 лева, разпределени в 19 252 004  броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка.  

Заедно с това в Търговския регистър са вписани и промени в устава на „Уайзър Технолоджи“ АД във връзка с извършеното успешно увеличение на капитала на дружеството.  

Решението за тази процедура беше гласувано от съвета на директорите на 4 август.

За извършване на увеличението бяха издадени нови 4 562 792 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6 лева за акция. Условието за успех беше да бъдат записани и платени най-малко 2 281 396 акции, в който случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. „София Интернешънъл Секюритиз“ АД беше инвестиционният посредник, обслужващ увеличението на капитала.

зала на фондова борса акции пари

Wiser Technology проектира, разработва и управлява софтуерни решения от критично значение

за водещи организации по света. Компанията обслужва ключови сектори като автомобилостроене, авиация и отбрана, телекомуникации и финансови услуги. С екип от над 600 софтуерни инженери, компютърни специалисти и бизнес експерти, Wiser Technology предоставя иновативни ИТ решения от своите центрове за разработка в България и Сърбия. 

От началото на годината акциите на “Уайзър технолоджи” загубиха част от стойността си на „Българска фондова борса“ като в момента сделките се сключват на цена от 5.05 лева за един брой. А това оценява компанията на над 82 млн. лева пазарна капитализация.

