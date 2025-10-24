Вписано е увеличението на капитала на ИТ компанията „Уайзър Технолоджи“

В Търговския регистър е вписано увеличението на основния капитал на ИТ компанията „Уайзър Технолоджи“ АД. Това е станало на 23 октомври. В резултат от направеното вписване капиталът на дружеството е увеличен на 19 252 004 лева, разпределени в 19 252 004 броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка.

Заедно с това в Търговския регистър са вписани и промени в устава на „Уайзър Технолоджи“ АД във връзка с извършеното успешно увеличение на капитала на дружеството.

Решението за тази процедура беше гласувано от съвета на директорите на 4 август.

За извършване на увеличението бяха издадени нови 4 562 792 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6 лева за акция. Условието за успех беше да бъдат записани и платени най-малко 2 281 396 акции, в който случай капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. „София Интернешънъл Секюритиз“ АД беше инвестиционният посредник, обслужващ увеличението на капитала.

Wiser Technology проектира, разработва и управлява софтуерни решения от критично значение

за водещи организации по света. Компанията обслужва ключови сектори като автомобилостроене, авиация и отбрана, телекомуникации и финансови услуги. С екип от над 600 софтуерни инженери, компютърни специалисти и бизнес експерти, Wiser Technology предоставя иновативни ИТ решения от своите центрове за разработка в България и Сърбия.

От началото на годината акциите на “Уайзър технолоджи” загубиха част от стойността си на „Българска фондова борса“ като в момента сделките се сключват на цена от 5.05 лева за един брой. А това оценява компанията на над 82 млн. лева пазарна капитализация.