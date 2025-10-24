Nexperia предупреждава японските автомобилостроители, че доставките не са гарантирани

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Nexperia уведоми своите японски клиенти производители на компоненти за автомобили, че вече може да не е в състояние да гарантира доставките, което предизвика нови опасения за сътресения при нидерландския производител на чипове, които застрашават глобалните вериги на доставки.

Асоциацията на японските автомобилостроители (JAMA) съобщи в четвъртък (23 октомври), че японските производители на авточасти са получили предупреждението от Nexperia и в момента членовете ѝ работят за намаляване на възможните прекъсвания. Китайската компания за чипове доставя ключови компоненти и всеки недостиг би имал отражение върху японските автомобилостроители, посочва JAMA.

„Чиповете, произведени от засегнатите производители, са важни части, използвани в електронните контролни блокове и други системи, и осъзнаваме, че този инцидент ще окаже сериозно влияние върху глобалното производство на нашите членове“, се казва в изявлението на асоциацията. „Надяваме се страните, замесени в ситуацията, да намерят бързо и практично решение.“

Нидерландското правителство пое контрола върху базираната в Наймеген компания Nexperia по-рано този месец в безпрецедентна стъпка, целяща да осигури европейския достъп до компонентите, произведени от фирмата.

Компанията, собственост на китайската корпорация Wingtech Technology Co., сега е в конфликт със своето китайско подразделение, което днес (24 октомври) заяви, че бизнесът му продължава да функционира нормално и остава в съответствие с китайските закони и разпоредби.

Разривът, предизвикан от заплахата на САЩ да включи Nexperia в списъка на компаниите, с които не се търгува заради връзката ѝ с Wingtech, превърна компанията в огнище на търговската война между САЩ и Китай и сега застрашава по-широката автомобилна верига на доставки.

