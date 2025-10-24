Във войната с имотната мафия, разчитаме на добросъвестни нотариуси, заяви Георги Георгиев

“Министерството на правосъдието последователно и безотказно продължава войната с имотната мафия. В тази битка ние разчитаме нотариусите да гарантират собствеността на гражданите”, заяви правосъдният министър Георги Георгиев на среща с Нотариалната камара, цитиран от пресцентъра на ведомството.

Той уточни, че от началото на годината Инспекторатът към министерството е извършил над 80 проверки върху работата на нотариуси, като по 8 от тях има наложени дисциплинарни наказания, а по-конкретно 4 са свързани с лишаване от правоспособност.

Припомняме, че се готвят промени в Правилника за вписванията, публикуван за обществено обсъждане. В него се предвижда, че преписи от актовете ще се издават свободно на страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване; както и на нотариуси, на техни служители; адвокати, младши адвокати и други.

За всички останали лица, извън посочените, предоставянето на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани актове ще зависи от правния интерес, който ще се преценява от съдията по вписванията.

По думите на правосъдния министър режим на свободен достъп на граждани до нотариалните актове на други граждани не съществува никъде в целия Европейски съюз.