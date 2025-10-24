РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Акциите на Intel скачат със 7% след положителните прогнози за печалба

Акциите на Intel поскъпнаха със 7% след обявяването на по-добри от очакваните резултати за третото тримесечие. Компанията отчете приходи от 13.7 млрд. долара и печалба от 0.23 долара на акция, надминавайки прогнозите на анализаторите, след като година по-рано концерна беше на загуба.

Главният изпълнителен директор Лип-Бу Тан посочи, че нарастващото търсене на изчислителна мощ, свързано с изкуствения интелект, подкрепя растежа на компанията.

Въпреки положителните резултати, Intel прогнозира по-слаби приходи за следващото тримесечие – около 13.3 млрд. долара, тъй като прогнозите не включват приходите от подразделението Altera.

Компанията продължава да губи пари от производственото си звено Intel Foundry Services, но намали загубата до 2.3 млрд. долара спрямо 5.8 млрд. година по-рано.

Инвестициите, направени от правителството на САЩ, от Nvidia и от SoftBank подсилват позициите на Intel, която остава единственият голям производител на напреднали чипове, базиран в САЩ.
Компанията вече насочва усилията си към новия производствен процес 14A, който трябва да привлече повече външни клиенти.

