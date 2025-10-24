РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Журналистите да имат право на свободно придвижване в сградата на парламента, предлага „Да, България“

Журналистите да имат право на свободно придвижване в сградата на парламента, предлага "Да, България"

„Да, България“ предложи журналистите да имат свободен достъп и право на свободно придвижване в сградата на Народното събрание. Това съобщиха съпредседателите на партията в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Както декларираха през изминалия ден пред медиите, днес представители на „Да, България“ са внесли писмо до председателя на парламента Наталия Киселова с конкретни предложения за промени.

Поводът за инциативата е твърдението на Кристияна Стефанова от подкаста „Интервюто“, че достъпът ѝ до Народното събрание е отнет заради критичните ѝ въпроси към властта. Администрацията на парламента обясни, че причина е, че акредитацията е подадена в разрез с правилата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени