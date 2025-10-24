Журналистите да имат право на свободно придвижване в сградата на парламента, предлага „Да, България“

„Да, България“ предложи журналистите да имат свободен достъп и право на свободно придвижване в сградата на Народното събрание. Това съобщиха съпредседателите на партията в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Както декларираха през изминалия ден пред медиите, днес представители на „Да, България“ са внесли писмо до председателя на парламента Наталия Киселова с конкретни предложения за промени.

Поводът за инциативата е твърдението на Кристияна Стефанова от подкаста „Интервюто“, че достъпът ѝ до Народното събрание е отнет заради критичните ѝ въпроси към властта. Администрацията на парламента обясни, че причина е, че акредитацията е подадена в разрез с правилата.