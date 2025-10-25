Засечени са 36 водачи, управлявали автомобил след употреба на алкохол и наркотици

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Общо 14 322 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи

Извършен е контрол на 16 931 водачи и пътници. Съставени са 4065 фиша и 612 акта за установени административни нарушения. 

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

В рамките на изминалия ден са установени общо 27 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0.5 до 1.2 промила, 15 – с над 1.2 на 1000, а четирима, спрени за проверка, са отказали да бъдат тествани. 

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9 души, а четирима са отказали да бъдат тествани.

