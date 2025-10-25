Много глобални конфликти не могат да бъдат разрешени без Турция, заяви Ердоган

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че без участието на страната му вече е станало невъзможно мирното разрешаване на конфликти, включително руско-украинския конфликт.

„Днес всички – приятели и врагове – признават реалността, че силна Турция е на масата за преговори. Те трябва да признаят това. От Сирия до Газа, от Персийския залив до руско-украинския конфликт – никъде ситуацията не може да бъде балансирана без Турция. Турция се ползва с доверието в региона и по целия свят; тя изнася мир и стабилност“, е казал Ердоган, говорейки пред млади хора в Истанбул.

Според него, „Турция се превръща в глобална сила

благодарение на решителните стъпки във и извън границите си във външната политика, демокрацията, отбранителната промишленост и икономиката“.

„Преди някои казваха, че Турция се дистанцира от западния алианс. Казваха, че оста на Турция се измества на изток. Казваха, че Турция е изолирана. Всички тези твърдения в крайна сметка бяха опровергани. Ние, тези, които бяхме на правилната страна, се оказахме прави“, заключи президентът.