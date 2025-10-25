РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Много глобални конфликти не могат да бъдат разрешени без Турция, заяви Ердоган

реджеп ердоган

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че без участието на страната му вече е станало невъзможно мирното разрешаване на конфликти, включително руско-украинския конфликт.

„Днес всички – приятели и врагове – признават реалността, че силна Турция е на масата за преговори. Те трябва да признаят това. От Сирия до Газа, от Персийския залив до руско-украинския конфликт – никъде ситуацията не може да бъде балансирана без Турция. Турция се ползва с доверието в региона и по целия свят; тя изнася мир и стабилност“, е казал Ердоган, говорейки пред млади хора в Истанбул.

Според него, „Турция се превръща в глобална сила

благодарение на решителните стъпки във и извън границите си във външната политика, демокрацията, отбранителната промишленост и икономиката“.

„Преди някои казваха, че Турция се дистанцира от западния алианс. Казваха, че оста на Турция се измества на изток. Казваха, че Турция е изолирана. Всички тези твърдения в крайна сметка бяха опровергани. Ние, тези, които бяхме на правилната страна, се оказахме прави“, заключи президентът.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени