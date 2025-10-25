През изминалата седмица пазарът на стоки беше силно повлиян от геополитически и икономически фактори, като основен двигател бяха новите санкции на САЩ и Европейския съюз срещу руските петролни компании, отбелязват експертите от „Софийска стокова борса„.

Тези санкции увеличиха напрежението в енергийния сектор и доведоха до рязко покачване на цените на петрола с над 5%, като американският суров петрол WTI достигна около 62 долара за барел. Това накара Китай и Индия да търсят повече петрол от Близкия изток, Африка и Южна Америка, което допълнително засили търсенето и волатилността на пазара. Цените на американския суров WTI петрол скочиха с около 5%, достигайки до 62 долара за барел, от по-малко от 57 долара в началото на октомври. Петролът сорт Brent също последва тази тенденция на фона на новите санкции на САЩ и ЕС срещу руските петролни компании и се търгува около 65 долара за барел.

В аграрния сектор

световните пазари на пшеница и царевица остават под натиск

от изобилни доставки и очаквани реколти, като цените останаха стабилни в Европа и САЩ. В същото време руските цени на пшеницата се повишиха леко вследствие на укрепващото вътрешно търсене и валутни фактори. В САЩ фючърсните сделки с пшеница показват леко възстановяване.

Декемврийските сделки за Chicago SRW бяха около 182 долара на тон. Цените на пшеницата в Европа на Euronext намаляха до около 219 долара на тон поради изобилно предлагане. Износните цени на руската пшеница се засилиха, достигайки 228-243 долара на тон FOB Новоросийск, благодарение на по-силен вътрешен пазар и отслабваща рубла.

Декемврийските сделки с царевица в САЩ леко се увеличиха до около 163 долара на тон, отразявайки опасения за потенциално по-ниски добиви при липса на официални данни. Цените в Европа останаха стабилни, търгувайки се около 170–175 долара на тон с устойчива прогноза за производство и търсене. Цените на царевицата са балансирани между пестеливите очаквания за търсене от Азия и изобилното световно предлагане.

Пазарът на слънчогледови семена показа някаква стабилност

с тенденция към повишение, както в Русия, така и в Европа, подкрепен от силно търсене и ограничения в предлагането. В Русия цените на едро на слънчогледови семена се повишиха до около 1150 долара на тон поради регионални ограничения в предлагането. В Европа цените на слънчогледовите семена и масло остават стабилни с леко повишение, вследствие на търсенето за преработка.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна.

Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лв./т (230.08 евро/т), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./т (138.05 евро/т). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лв./т (173.84 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки като белен слънчоглед, различни видове тиквено семе и орехова ядка, на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/т) до 6800 лв./т (3476.78 евро/т).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше в групата на енергоносителите, като се изкупиха гориво за отопление от 1832.03 до 1917.08 лв./хил. л (936.70-980.19 евро/хил. л), газ пропан бутан на 856.40 лв./хил. л (437.87 евро/хил. л) и газьол за ПКЦ в рамките от 1792.55 до 1827.08 лв./хил. л (916.52-934.17 евро/хил. л). Продадоха се и пелети на 650 лв./т (332.34 евро/т). При металите се реализираха скрап от черни метали в диапазон 160-210 лв./т (81.81-107.37 евро/т), скрап от цветни метали от 1300 до 1400 лв./т (664.68-715.81 евро/т) и скрап от месинг на 5000 лв./т (2556.46 евро/т).