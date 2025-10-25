РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тръмп разчита на помощта на Китай в преговорите с Русия

САЩ - Китай - Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди уреждането на руско-украйнския конфликт на предстоящите си разговори с китайския лидер Си Дзинпин. Той добави, че очаква помощта на Пекин в преговорите с Москва.

„Една от темите, които ще обсъждаме, е Русия и Украйна. Бих искал Китай да ни помогне с Русия“, каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си по пътя към Малайзия.

Президентът на САЩ отбеляза, че Вашингтон преди това е наложил нови „много строги санкции“ на Москва. „Владимир Путин казва, че те няма да имат голям ефект. Не мисля, че е прав“, добави Тръмп. „Това са много строги санкции, много ефективни, но бих искал Китай да ни помогне“, отбелязва той, визирайки помощта за разрешаването на конфликта.

На 25 октомври президентът на САЩ пътува до Малайзия,

където ще се проведе срещата на върха на АСЕАН. След това той ще посети и Япония и Южна Корея. 

Разговорите между Доналд Тръмп и Си Дзинпин са насрочени за 30 октомври. Тръмп изрази увереност, че има „много добри“ отношения със Си Дзинпин. „Доста съм уверен, че ще имаме отлична среща“, увери президентът. „Китайският президент също би искал да види края на това“, добави Тръмп, визирайки украинския конфликт.

