Основен приоритет остава завършването на автомагистрала „Хемус“, заяви министър Иванов

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов бе гост на национална среща на Камарата на автомобилните превозвачи в България. В срещата участваха над 100 представители на български транспортни компании. По време на разговора той отново заяви подкрепа за програмата за стимулиране и компенсиране на превозвачите във връзка с повишаването на таксите, за която те се споразумяха с премиера Росен Желязков.

Министър Иванов обясни, че един от основните приоритети в това управление е изграждането на нови и поддържането на съществуващите пътища. “Това трябва да става в режим на разбирателство между държавата и тези, които ползват пътищата”, подчерта той. От транспортните фирми изразиха удовлетвореността си от изпълненото обещание на Иванов за отваряне на пътя Мездра – Ботевград.

Министър Иванов подчерта, че приоритет е и завършването на магистрала „Хемус“.

Той напомни, че бяха пуснати около 10 км от нея за леки и лекотоварни автомобили в участъка от Боаза до Дерманци, като трябва да бъде отворен и за тежкотоварни автомобили до края на годината, защото има още довършителни дейности по път III-305, който насочва движението в посока Плевен. “Това се прави с цел безопасност на движението и минимизиране на вероятността да бъдат засегнати хората, живеещи в населени места по трасето на третокласния път.“

Министърът отбеляза и най-голямото предизвикателство, което предстои – бюджета за 2026 година.

Освен „Хемус“, един от най-важните проекти е трасето Видин – Ботевград.

Плановете са след Нова година да се рестартира строителството по участъците след Враца, които бяха замразени подари политически причини и сроковете да бъдат наваксани. По думите му предстои пускането в експлоатация на участъка Гара Яна – София на АМ „Хемус“. Платното в другата посока ще бъде ремонтирано през пролетта в посока Варна, за да не се затруднява движението през зимния сезон.

Предстоящите затваряния за ремонти ще подлежат на дискусия с представителите на транспортния и туристическия бранш, за да бъде намиран оптималният вариант, допълни Иванов.

Заради европейски регулации през март следващата година

се налага да бъде направено известно увеличаване на тол таксата заради т.нар. екокомпонента.

„Ще защитавам позицията приходите от нея да отидат за съвременни места за почивка по пътната инфраструктура, за интелигентни пътни системи, осветление, за да има добри условия по републиканската пътна мрежа, особено за транспортния бранш“, каза още министърът.