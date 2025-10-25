РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Борисов прогнозира, че в предстоящия бюджет ще има повече приходи

Президентът трябва да реши за ръководствата на МВР и ДАНС, антикорупционната комисия е ключова за Плана за възстановяване, заяви Борисов в Добрич

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира, че в предстоящия бюджет ще има повече приходи и успокои, че данъците няма да бъдат пипани, съобщи БНТ. Той участва в регионална академия на младежите на ГЕРБ.

Борисов е потърсил подкрепа за управлението от депутатите на „ДПС – Ново начало“ във връзка с предстоящите предизвикателства пред страната и необходимостта от стабилно мнозинство, което да подкрепя политиката на кабинета в пленарната зала.

Той заяви, че не са дезертирали от властта

и заради предстоящите предизвикателства, свързани с приемането на първия бюджет в евро. Според него, страната ни е получила доверие в аванс от партньорите за присъединяването ни към еврозоната и сега това доверие трябва да се защити. Той отбеляза, че не се предвижда увеличение на данъците. „Приходите ще са по-големи, за пенсионерите над милиард повече, за работни заплати над милиард 200 повече, данъците не се пипат.“

Борисов отбеляза, че

всички са изненадани от санкциите на САЩ върху руските петролни продукти.

Но той очаква правителството да намери бързо решение на проблема. „Хубаво е, че има един месец срок и се надявам дотогава президентите Тръмп и Путин нещо да се разберат, защото в противен случай това ще е проблем. Не на рафинерията, а на разплащането на бензиностанциите“.

Борисов обяви какво истински го плаши в този момент. „Това е приближаващата война“.

