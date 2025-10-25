САЩ подготвят допълнителни санкции срещу Русия, но не бързат да ги прилагат

САЩ са подготвили допълнителни санкции срещу Русия, насочени към ключови сектори на руската икономика, но не възнамерява да ги налага в близко бъдеще, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници. Според тях, санкциите засягат руския банков сектор и „инфраструктурата, използвана за доставка на петрол на глобалния пазар“, твърди агенцията, без да предоставя подробности.

Миналата седмица украинските власти предложиха на САЩ да наложат нови санкции срещу Русия, включително изключване на всички руски банки от доларовата система, е казал източникът.

Според агенцията, някои членове на Сената на САЩ са подновили усилията си да

настояват за разглеждане на дълго отлагания законопроект за санкции.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да подкрепи новия пакет от санкции, който, наред с други неща, би наложил 500% мита на страните, внасящи енергия от Русия, но е малко вероятно той да го одобри скоро. Не и този месец.

Според източниците на агенцията,

Белият дом предпочита Европейският съюз първо да наложи нови ограничителни мерки.

Тръмп също така твърди, че планира да „вземе пауза“ през следващите няколко седмици.

Той вероятно ще изчака няколко седмици, за да оцени реакцията на Русия на новоналожените ограничения, смятат източници на Ройтерс.

Длъжностни лица от Белия дом също така информираха европейските си колеги, че

Вашингтон подкрепя изземването на замразени руски активи,

използвани за финансиране на покупките на оръжие от Киев. Освен това Вашингтон започна да обсъжда използването на руски активи, държани в Съединените щати, за същите цели. Според Ройтерс, украински представители са поискали от Съединените щати напълно да прекратят достъпа на руските банки до доларови транзакции чрез американски компании. Отбелязва се обаче, че остава неясно колко сериозно администрацията на Тръмп приема това предложение.

На 22 октомври САЩ обявиха санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“.

Мерките включват замразяване на всички американски активи на компаниите и забрана на американски организации да правят бизнес с тях.

Освен това, на 23 октомври Европейският съюз прие нов пакет от санкции срещу Русия.

Руският президент Владимир Путин подчерта по-рано, новите ограничения на САЩ няма да повлияят съществено на „икономическото благополучие“ на страната. Той отбеляза, че санкциите представляват неприятелски акт към Москва и че тази стъпка „не укрепва руско-американските отношения, които едва сега започват да се възстановяват“. С подобни действия американската администрация само вреди на руско-американските отношения, заяви държавният глава.