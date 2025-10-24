Тръмп избра варианта със средно тежки санкции срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп избра варианта със средно тежки три санкции срещу Русия. Wall Street Journal съобщи това, позовавайки се на официални лица.

Пакетът от санкции, избран от президента на САЩ, е насочен към енергийния сектор на Русия. Най-строгият вариант би наложил ограничения върху руската промишленост и високопоставени служители. Най-снизходителният пакет включва само „ограничени санкции“.

Доналд Тръмп ясно заяви, че е дошло времето да се сложи край на войната между Русия и Украйна,

заяви висш служител на Белия дом пред Wall Street Journal. Той отбеляза, че президентът на САЩ ще продължи да търси мирно разрешаване на конфликта.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ наложи нови санкции срещу Русия,

засягащи петролните компании „Лукойл“ и „Роснефт“. Мерките включват замразяване на всички американски активи на компаниите и забрана на американски организации да правят бизнес с тях.

Според източници на Ройтерс, китайските държавни компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil впоследствие са преустановили покупките на петрол от Русия.

Източници на агенцията съобщиха също, че индийските държавни рафинерии са започнали да преразглеждат договорите си за доставка на петрол с Русия.

Bloomberg, позовавайки се на свои източници, отбелязва, че Индия може би вече напълно ще се откаже от покупките на руски суров петрол.