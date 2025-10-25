Денят по диагонал – 25 октомври 2025 г.

Регионалният министър Иван Иванов обясни, че един от основните приоритети в това управление е изграждането на нови и поддържането на съществуващите пътища. “Това трябва да става в режим на разбирателство между държавата и тези, които ползват пътищата”, подчерта той. Освен завършването на автомагистрал „Хемус“, друг един от най-важните проекти е трасето Видин – Ботевград.

Обществото чака избор на нов ВСС. Това е разковничето за решаването на кризата в правосъдието. Оттам може да тръгне каквото и да било раздвижване в съдебната система. Но такива намерения очевидно няма – парламентът дори не стартира процедура по такъв избор. А такава процедура трябваше да бъде открита най-късно през лятото на 2022 г. – преди повече от три години. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Атанаска Дишева, член на съдийската колегия във ВСС.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира, че в предстоящия бюджет ще има повече приходи и успокои, че данъците няма да бъдат пипани. Той заяви, че не са дезертирали от властта и заради предстоящите предизвикателства, свързани с приемането на първия бюджет в евро. Според него, страната ни е получила доверие в аванс от партньорите за присъединяването ни към еврозоната и сега това доверие трябва да се защити.

Белгийският премиер Барт де Вевер отказа да подкрепи предложенията за изземване на замразени руски активи, отчасти защото Брюксел също печели от тях, според вестник Soir. Изданието посочва, че доходите на депозитара Euroclear от реинвестирането на руски активи вече се превеждат на Европейската комисия в подкрепа на Украйна. Замразените активи обаче също допринасят за белгийския бюджет, тъй като се плащат данъци върху доходите от тях, според вестника.

Ррешението за санкции все още се обсъжда на европейско равнище. Предстоят финални преговори между държавите членки, тъй като позициите относно забраната за внос на руски природен газ не са еднозначни. „Текстът, който е на масата на преговори, се одобрява в пълнота единствено от дванадесет държави членки – по-малко от половината“, отбелязва евродепутатът от групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова.

Независимият кандидат Катрин Конъли спечели президентските избори в Ирландия. Това обяви нейната съперничка Хедър Хъмфрис, номинирана от центристката партия „Фине Гейл“, която е част от управляващата коалиция. „Катрин ще бъде наш президент. Тя ще бъде моят президент. Бих искала да ѝ пожелая всичко най-добро. Не съжалявам“, казва Хъмфрис. Победата на Конъли не е изненада, тъй като това е резултатът, предвиден от социологическите проучвания.