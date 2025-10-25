В САЩ оцениха търговските преговори с Китай в Малайзия като конструктивни

Търговските преговори между делегациите на САЩ и Китай в Малайзия приключиха, съобщава AFP. „Днешните преговори приключиха. Те бяха много конструктивни и очакваме да бъдат възобновени в неделя“, цитира агенцията говорител на Министерството на финансите на САЩ.

В събота Централната китайска телевизия съобщи за началото на търговските преговори между американски и китайски делегации в Куала Лумпур, Малайзия.

На 10 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви налагането на 100% тарифи върху всички стоки от Китай,

считано от 1 ноември, в допълнение към съществуващите тарифи. Американският лидер обяви и въвеждането на контрол върху износа на „критичен софтуер“. Тези мерки бяха представени като отговор на „изключително агресивната позиция“ на Китай по отношение на търговията.

Решението последва

въвеждането от Пекин на контрол върху износа на технологии за добив и преработка на редкоземни метали,

където Китай контролира 70% от световния пазар. Съобщението на Тръмп предизвика срив на американския фондов пазар със загуба от 1.65 трилиона долара.

Делегациите на Китай и САЩ провеждат консултации по важни въпроси, свързани с икономическите и търговските отношения между двете страни в съответствие с важния консенсус, постигнат от държавните глави на двете страни по време на телефонните им разговори през тази година.

Китайската делегация се ръководи от китайския вицепремиер Хъ Лифън,

който е и член на Политическото бюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

Двете икономически суперсили се опитват да сложат край на търговската си война, отбелязва АФП.