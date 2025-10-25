Позициите в ЕС относно забраната за внос на руски природен газ не са еднозначни

Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова в предаването „Още от деня“ по БНТ коментира актуалната ситуация около наложените санкции срещу руските енергийни компании „Роснефт“ и „Лукойл“, позицията на Европейския парламент за пълната забрана на вноса на руски газ и петрол, както и предстоящите промени в енергийната и бюджетната политика на Европейския съюз.

По думите ѝ решението за санкции все още се обсъжда на европейско равнище. Има осигурени алтернативни доставки за българския пазар, така че на този етап няма основание за притеснение сред гражданите, отбеляза Пенкова.

Тя уточни, че предстоят финални преговори между държавите членки, тъй като позициите относно забраната за внос на руски природен газ не са еднозначни. „Текстът, който е на масата на преговори, се одобрява в пълнота единствено от дванадесет държави членки – по-малко от половината. Франция изразява резерви, защото подобен прецедент и рестриктивни мерки могат да засегнат ядрената енергетика в бъдеще, Испания и Италия имат притеснения заради дългосрочните си договорни ангажименти и финансовите неустойки, свързани с тях. Белгия, например, блокира репарационния заем за Украйна с аргумента, че голяма част от замразените руски активи, с които този инструмент трябва да се финансира, са именно в Брюксел и това може да се отрази негативно на финансовата стабилност на държавата“, обясни Цветелина Пенкова.

Пенкова обърна внимание и на значението на ядрената енергетика в новия европейски бюджет.

„За първи път ядрената енергетика е изведена като отделен приоритет

в разговорите за седемгодишния бюджет на Европейския съюз. Отредени са 10 милиарда евро, които ще бъдат насочени към отработване на отпадъци, поддръжка на съществуващи мощности, изграждане на нови мощности и развитие на кадровия потенциал“ уточни Петкова. А недостигът на специалисти е проблем не само в България, но и във Франция, и че страната ни може да се превърне в активен център за подготовка на експерти в сектора.

Пенкова отбеляза и разликите в цените на електроенергията в Евросъюза. Например, през октомври в България, Румъния и Гърция те са достигали над 120 евро за мегаватчас, докато в Северна Европа са били около 9-10 евро. „Проблемът не е в енергийния микс, а в липсата на свързаност. Между Австрия и Унгария, между Румъния и Унгария, пропускателната способност е под 1000 мегавата, което на практика оставя България, Гърция и Румъния в енергийна изолация. За сравнение пропускателната способност между Австрия и Германия е 5500 мегавата“, отбеляза Пенкова.

По думите ѝ

предложението на Европейската комисия за създаване на единна енергийна система,

очаквано през ноември, ще бъде възможност за българската индустрия – особено за металургичния и строителния сектор – да участва активно в изграждането на инфраструктурата. „Свързаността е ключът към по-справедливи цени и към истинска европейска конкурентоспособност“, категорична е Пенкова.