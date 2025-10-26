Очаква ни бюджет, който рискува да ни вкара в румънски или гръцки сценарий

“Когато не ограничаваш неефективни и корупционни разходи, не подобряваш бизнес средата, а тормозиш предприемачите с бухалки и свръхрегулации, докато повишаваш разходи през заплати и просто наливаш едни пари през държавни дружества, няма как да излезе сметката. Очаква ни твърде опасен бюджет, който рискува да ни вкара в румънски или гръцки сценарий”. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в студиото на “Събуди се” по NOVA.

Според него, промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които овластяват ДАНС да се произнесе по предстоящата сделка с “Лукойл”, целят да дадат контрол на Пеевски при продажбата на рафинерията.

“Трябва да има западен инвеститор купувач на “Лукойл”, без Пеевски да е намесен там.

Трябва да му попречим да си вземе миноритарен дял през ДАНС. Промените в Закона за насърчаване на инвестициите целяха именно това – да се даде на Пеевски финален одобрителен печат, с който той да каже коя сделка одобрява”, анализира Божанов.

Бившият министър на електронното управление напомни, че именно

“Демократична България” е внесла предложението за особен търговски управител на рафинерията,

който да се намесва при кризисни ситуации като настоящата. Божанов призова правителството да действа експертно и да държи обществото в течение на казуса вместо да дава 20-минутни брифинги.

“Относно въпроса за кризата с горивата – първо трябва да изслушаме компетентните институции. Ние нямаме цялата информация. Поискахме тяхното изслушване още миналата седмица, но то бе бламирано от управляващото мнозинство”, подчерта Божанов.

Политическият лидер заяви още, че

ПП-ДБ няма да предлага нов кандидат за председател на Народното събрание,

тъй като формацията не е част от управляващото мнозинство. Той предупреди, че оттук насетне всички бъдещи управления ще бъдат коалиционни.

“Няма да има една партия, която да вземе 121 гласа и това трябва да е ясно на всички. Затова ние сме започнали разговор за приоритетите, в името на които трябва да бъде излъчено едно управление. В момента не обсъждаме нов вот на недоверие, тъй като това е инструмент, с който не трябва да се злоупотребява. Всяка една партия в опозиция винаги е готова за избори. Ние като втора политическа сила смятаме, че сме алтернатива на това управление и го показваме със законодателните си инициативи. Има как България да бъде управлявана по различен начин”, заключи Божанов.