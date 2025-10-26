Путин е съгласен с Тръмп, че провеждането на среща на върха е безсмислено в момента

Нямаше ясни споразумения за времето на срещата на върха Русия-САЩ, така че е трудно да се каже, че тя е била „отменена“. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю.

„Че провеждането ѝ сега няма смисъл – да, това разбирателство възникна предимно с Тръмп. Но в своите изявления президентът Путин се е съгласил с това“, каза Песков.

Дмитрий Песков заяви на 24 октомври, че руският президент Владимир Путин споделя мнението на американския си колега Доналд Тръмп, че преговорите могат да се проведат в бъдеще. Според Песков, ръководителите на двете страни не искат да губят време: за да даде резултати срещата, министерствата на външната политика първо трябва да си свършат работата.

На 23 октомври президентът на САЩ обяви отмяната на срещата на върха Русия-САЩ, която трябваше да се проведе в Будапеща. Доналд Тръмп заяви, че е малко вероятно страните да постигнат споразумение сега, но преговорите със сигурност ще се проведат в бъдеще.