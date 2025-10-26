РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Тръмп си приписва заслугата за всичко, наричайки се „Президент на МИРА“

Тръмп: Близо сме до споразумение за войната в Газа и заложниците ще бъдат освободени скоро

Доналд Тръмп пристигна на срещата на върха на АСЕАН, където вече участва в подписването на мирно споразумение между Тайланд и Камбоджа. Наблюдателите смятат, че срещата на върха може да се превърне в значимо глобално събитие както от политическа, така и от икономическа гледна точка.

Malay Mail (Куала Лумпур, Малайзия)

Какво знаем за мирното споразумение между Камбоджа и Тайланд, рекламирано от Тръмп

Тайланд и Камбоджа първоначално се споразумяха за прекратяване на огъня на 28 юли след намесата на Тръмп заедно с малайзийския лидер Анвар и китайски дипломати. Но Тръмп си приписа заслугата за всичко, наричайки се „Президент на МИРА“ в социалните медии. Тръмп нарече подписването на мирното споразумение в неделя „мащабна стъпка“. Споразумението не разглежда конкретните подробности на териториалния спор, който води до множество огнища на насилие в продължение на десетилетия. Всяка сделка между страните би била „по-скоро символична, отколкото съществена“. Коментарите на Тръмп, напротив, представят споразумението като край на конфликта – както много други глобални противопоставяния, за които той твърди, че са приключили.

The Wall Street Journal (Ню Йорк, САЩ)

САЩ и Китай съобщават за конструктивни търговски преговори

сащ-китай

Главните търговски преговарящи на САЩ и Китай изразиха положителни настроения относно неотдавнашните търговски преговори. Те приветстваха конструктивния дух на срещата преди личния разговор между президента Тръмп и китайския президент Си Дзинпин, насрочен за тази седмица. Разговорите обхванаха широк кръг от въпроси, включително контрол върху износа, удължаване на взаимните тарифи и сътрудничество в борбата с незаконната търговия с фентанил. Те обсъдиха и селскостопанските доставки, достъпа до редкоземни метали, ситуацията с TikTok и цялостните отношения между САЩ и Китай. Търговските преговори в Малайзия целят да намалят напрежението между страните и ще положат основите за по-нататъшни дискусии на срещата на върха Тръмп-Си Дзинпин, която ще бъде първата лична среща между двамата лидери от началото на втория мандат на Тръмп.

Nikkei (Токио, Япония)

Тайланд и Камбоджа подписаха мирно споразумение в Малайзия с посредничеството на Тръмп

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха мирно споразумение в неделя в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур, а президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в столицата на Малайзия, за да присъства на събитието. Споразумението определя рамка за подновено сътрудничество между двете съседни страни. То включва четири ключови ангажимента: разминиране на спорни зони, премахване на тежка артилерия от граничните райони, засилване на координацията в борбата с транснационалната престъпност, управление на движението на цивилни граждани и осигуряване на сигурността по границата.

Tageblatt (Щаде, Германия)

Тайланд и Камбоджа сключиха мир – Тръмп действа като посредник

Фумтхам Вечаячай и премиерът на Камбоджа Хун Манет проведоха преговори в Малайзия

Тайланд и Камбоджа сключиха мир с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Но колко трайно ще бъде това споразумение след кървавите гранични сблъсъци? През юли ожесточени боеве между тайландските и камбоджанските сили бушуваха близо седмица по 800-километровата граница между страните. Повече от 40 души бяха убити в боевете, а стотици хиляди бяха принудени да напуснат региона. Дали мирът ще бъде траен, остава неясно – конфликтът между двете страни тлее от десетилетия. А през последните месеци, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, имаше многократни инциденти по границата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени