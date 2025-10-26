Тръмп си приписва заслугата за всичко, наричайки се „Президент на МИРА“

Доналд Тръмп пристигна на срещата на върха на АСЕАН, където вече участва в подписването на мирно споразумение между Тайланд и Камбоджа. Наблюдателите смятат, че срещата на върха може да се превърне в значимо глобално събитие както от политическа, така и от икономическа гледна точка.

Тайланд и Камбоджа първоначално се споразумяха за прекратяване на огъня на 28 юли след намесата на Тръмп заедно с малайзийския лидер Анвар и китайски дипломати. Но Тръмп си приписа заслугата за всичко, наричайки се „Президент на МИРА“ в социалните медии. Тръмп нарече подписването на мирното споразумение в неделя „мащабна стъпка“. Споразумението не разглежда конкретните подробности на териториалния спор, който води до множество огнища на насилие в продължение на десетилетия. Всяка сделка между страните би била „по-скоро символична, отколкото съществена“. Коментарите на Тръмп, напротив, представят споразумението като край на конфликта – както много други глобални противопоставяния, за които той твърди, че са приключили.

Главните търговски преговарящи на САЩ и Китай изразиха положителни настроения относно неотдавнашните търговски преговори. Те приветстваха конструктивния дух на срещата преди личния разговор между президента Тръмп и китайския президент Си Дзинпин, насрочен за тази седмица. Разговорите обхванаха широк кръг от въпроси, включително контрол върху износа, удължаване на взаимните тарифи и сътрудничество в борбата с незаконната търговия с фентанил. Те обсъдиха и селскостопанските доставки, достъпа до редкоземни метали, ситуацията с TikTok и цялостните отношения между САЩ и Китай. Търговските преговори в Малайзия целят да намалят напрежението между страните и ще положат основите за по-нататъшни дискусии на срещата на върха Тръмп-Си Дзинпин, която ще бъде първата лична среща между двамата лидери от началото на втория мандат на Тръмп.

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха мирно споразумение в неделя в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур, а президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в столицата на Малайзия, за да присъства на събитието. Споразумението определя рамка за подновено сътрудничество между двете съседни страни. То включва четири ключови ангажимента: разминиране на спорни зони, премахване на тежка артилерия от граничните райони, засилване на координацията в борбата с транснационалната престъпност, управление на движението на цивилни граждани и осигуряване на сигурността по границата.

Тайланд и Камбоджа сключиха мир с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Но колко трайно ще бъде това споразумение след кървавите гранични сблъсъци? През юли ожесточени боеве между тайландските и камбоджанските сили бушуваха близо седмица по 800-километровата граница между страните. Повече от 40 души бяха убити в боевете, а стотици хиляди бяха принудени да напуснат региона. Дали мирът ще бъде траен, остава неясно – конфликтът между двете страни тлее от десетилетия. А през последните месеци, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, имаше многократни инциденти по границата.