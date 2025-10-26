ExxonMobil обвинява щата Калифорния в нарушаване на свободата на словото

Нефтената и газова корпорация ExxonMobil заведе дело срещу властите в Калифорния във федералния съд за Източния окръг на Калифорния. Компанията ги обвинява в нарушаване на Първата поправка на Конституцията на САЩ, която гарантира свободата на словото.

От ExxonMobil смятат, че наскоро приетите закони за околната среда в Калифорния, които обвиняват големите корпорации за изменението на климата, нарушават Първата поправка, като принуждават компаниите да се придържат към определена гледна точка за изменението на климата.

Един от законите, чието влизане в сила е планирано да започне през 2026 г., изисква

компаниите с годишни приходи над 1 милиард долара да оповестяват редица екологични показатели

във финансовите си отчети. Те включват не само преки емисии на парникови газове (които преди се изискваха), но и косвени въздействия върху околната среда, като например екологични разходи, свързани с пътувания на служителите и транспорт на продукти, наред с други.

ExxonMobil твърди, че при изготвянето на такива отчети корпорациите са принудени да използват „схеми, които обвиняват непропорционално големи компании като ExxonMobil“.

Втори закон изисква компаниите с годишни приходи над 500 милиона долара да оповестяват финансовите рискове, които изменението на климата може да представлява за техния бизнес, и как планират да се справят с тях. От ExxonMobil смятат, че този закон изисква от компаниите да правят неоснователни предположения за бъдещото развитие и да публикуват тези предположения на своите уебсайтове.

Пресслужбата на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм изрази недоумение от обвиненията на ExxonMobil. Длъжностните лица заявиха, че са „наистина шокирани, че един от водещите замърсители в света би се противопоставил на исканията за по-голяма прозрачност“.