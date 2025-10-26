Известната гравюра „Голямата вълна край Канагава“ се продава на търг заради дълг

Японският музей „Окада“ ще продаде на търг известния гравюра от XIX век „Голямата вълна край Канагава“, създаден от японския художник Кацушика Хокусай. Тя ще бъде предложен на разпродажба, организирана от Sotheby’s в Хонконг на 22 ноември.

Гравюрата ще бъде една от 125-те произведения на азиатското изкуство, продавани от „Окада“. Музеят е принуден да продаде произведенията поради дълговете на своя основател – японския милиардер Кацуо Окада. Той дължи 50 милиона долара на адвокатската кантора Kobre & Kim, която представляваше Кацуо Окада в съдебен процес срещу неговия бизнес партньор Стив Уин през 2018 година.

Sotheby’s изчислява, че

цялата колекция от 125 произведения ще се продаде за над 50 милиона долара.

„Голямата вълна край Канагава“ е едно от най-известните и широко възпроизвеждани произведения на японското изкуство. Тя е част от серията отпечатъци „Тридесет и шест гледки към планината Фуджи“, създадени от художника между 1830 и 1832 година.

Музеят „Окада“ съхранява един от оригиналните отпечатъци на Хокусай. Други версии на отпечатъка се съхраняват в Националния музей в Токио, Метрополитън музея на изкуствата в Ню Йорк и Британския музей в Лондон.

Музей на изкуствата „Окада“ е открит в Хаконе, префектура Канагава, Япония, през 2013 година.

Частният музей е създаден от японския милиардер Казуо Окада и е специализиран в азиатско изкуство. Колекцията от около 450 произведения е съсредоточена върху ранномодерната и модерна японска живопис, като включва и китайски бронзови изделия, лак, керамика и будистка скулптура.

Музеят разполага с най-голямото закрито изложбено пространство в Хаконе, простиращо се на пет етажа.