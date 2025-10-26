Президентът Радев ще участва във форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“ в Рияд

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Президентът Румен Радев ще посети Кралство Саудитска Арабия по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман Ал Сауд. Държавният ни глава ще участва в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“, съобщават от прессекретариата на президентството.

Международният форум събира държавни и правителствени лидери от цял свят, политици, инвеститори, представители на бизнеса и иноватори, които обсъждат предизвикателствата пред съвременния свят, както и възможностите за инвестиции и стимулиране на икономическото развитие.

На 27 октомври, понеделник, президентът ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия. Приемът ще бъде в българското посолство в Рияд.

Във вторник президентът Радев ще се включи в официалното откриване на „Инициатива за бъдещи инвестиции“,

а по-късно през деня ще участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“. В рамките на международното събитие той ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво.

„Инициатива за бъдещи инвестиции“ се организира от FII Institute – неправителствена организация,

фокусирана върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие. Провеждането на международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация Vision 2030, уточниха от прессекретариата на държавния глава..

