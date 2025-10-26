Пътник от висок клас е по-скъп от пътник от икономична класа

Американските авиокомпании са уловили тенденция след COVID и се надяват, че тя ще продължи: хората са готови да плащат допълнително за полети в най-комфортните условия – с шампанско и хайвер, но без непознати да седят до тях.

Американските авиокомпании препроектират самолетите си една след друга. Те намаляват броя на местата в икономична класа, за да настанят колкото се може повече пътници от премиум класа. Сред тези, които правят промяната, са , Delta и American Airlines, според Bloomberg. В някои широкофюзелажни самолети, обслужващи предимно международни маршрути, превозвачите добавят частни кабини с легнали седалки, малки пиедестали, филмови екрани и слушалки с шумопотискане.

„Вероятно винаги е имало по-голямо търсене на премиум услуги, но ние просто не го удовлетворявали“,

каза пред агенцията главният изпълнителен директор на United Airlines Скот Кърби.

Сега авиокомпанията ще намали броя на местата в икономична класа на своите Airbus A350-900 от 188 на 123, като същевременно ще увеличи капацитета на премиум класа от 21 на 35 места и на първа класа от 48 на 64 места. American Airlines ще добави 11 места в премиум класа и 21 места в първа класа към новата конфигурация на кабината на Boeing 787-9. Броят на бюджетните места ще намалее със 73.

Анализаторът на Accenture Емили Вайс отбелязва, че

„потребителските изисквания са по-високи от всякога“ и авиокомпаниите се стремят да се адаптират

към променящите се нужди на клиентите. Анализаторите на Deutsche Bank подчертават, че желанието да се обслужват предимно богати клиенти е оправдано и от финансова гледна точка. „През последното десетилетие ръстът на приходите от премиум услуги изпревари този на основните услуги.“

Богатите клиенти са много по-лоялни

и използват всички допълнителни услуги на авиокомпаниите. А от бизнес гледна точка такива клиенти са много по-ценни за превозвачите, отколкото бюджетните клиенти.