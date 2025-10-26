Skoda модернизира купето 1000 MBX от 60-те години на миналия век

Skoda представи нов проект от серия, която преосмисля популярни ретро автомобили в съвременен стил. Новият шоу автомобил е посветен на купето 1000 MBX от 60-те години на миналия век.

Електрическата концепция Skoda 1000 MBX е разработена от дизайнерите на Skoda Анти Микаел Савио (екстериор) и Дейвид Стингъл (интериор); създаването ѝ е отнело приблизително три до четири седмици. Специалистите обясниха, че както и при предишните концепции от тази серия, те са избегнали ретро стила, придържайки се към характерния за марката стил Modern Solid и запазвайки препратки към оригиналния модел.

Например, LED фаровете наподобяват хромираната решетка на класическия модел, а фаровете също са леко повдигнати над капака. Формата на C-колоните също допринася за сходството. Задният прозорец липсва, а футуристична централна перка, в която е разположена камера, е разположена в центъра на покрива. Шоу автомобилът разполага с плъзгащи се врати и две отделни седалки на втория ред. Възглавниците на задните седалки са проектирани да се сгъват, за да се създаде багажно отделение. Между предните седалки няма централна конзола.

Дизайнерите отбелязаха, че концептуалният 1000 MBX изглежда спортен,

но запазва приятелски вид. Съвременните спортни автомобили често изглеждат прекалено агресивни, докато автомобилите от 60-те и 70-те години на миналия век са били елегантни и очарователни, качества, които дизайнерите искали да уловят в новия автомобил.

Подробности за електрическото задвижване на концепта на Skoda са неизвестни. Въпреки това, шоу автомобилът ще разполага с адаптивно въздушно окачване. Производството на този автомобил не е планирано. Оригиналното купе дебютира през 1966 г. и се произвежда до 1969 г., като са произведени приблизително 2500 бройки.