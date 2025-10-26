Белгийските фирми са сред най-големите инвеститори у нас с 3.31 млрд. евро

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Нов посланик ще представлява България в Кралство Белгия. Наталия Евгениева Узунова беше назначена с указ на президента Румен Радев

Кралство Белгия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. Между 2000 и 2023 г. стокообменът ни растеше и премина границата от два милиарда евро, а търговското салдо беше положително за нашата страна. 

Но през 2024 г. обемът на изтъргуваните стоки намалява с 23% до 1.92 млрд. евро. Износът ни се е свил с 32.9 на сто и под един милиард евро. Вносът на белгийски стоки също е намаля, но с 10.5 процента. А търговското салдо е отрицателно за България.

За седемте месеца на тази година взаимната търговия с Белгия е в размер на 996.87 млн. евро.

Прави впечетление, че и експортът ни отново намалява значително – с 37.4%, докато импортът се повишава с 8.4 процента. Белгия е сред десетте най-големи експортни пазари за България. При вноса Белгия е на 11 място. 

С най-голям дял в износа ни е нерафинирана мед; аноди от мед за електролитното рафиниране. Сред водещите стоки са мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн, медикаменти и други. водещи стоки във вноса са Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна, трактори, медикаменти, шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао, медикаменти и други. 

В края на 2024 г. сумарната стойност на белгийските инвестиции в България възлиза на 3.31 млрд. евро.

Водещите сектори на инвестиционен интерес за Белгия в България са: медодобивната промишленост, химическата промишленост, пивоварната промишленост, електрониката, хранително-вкусовата промишленост и банковото дело. Белгийските фирми в България имат дългосрочни интереси и стратегия за развитие, създават реални работни места, пренасят опит, обучават кадрите, разширяват инвестициите и производството си и са пример за устойчиво развитие. 

Белгийският бизнес инвестира у нас в целия спектър от икономически дейности

Теменужка Петкова - откриване на нова инсталация в "Солвей Соди" ЕАД

в сферата на услугите, както и в индустриалната продукция. Например, банково-застрахователната група „КВС“. „Солвей Соди“, една от най-големите компании в България, работи в Девня повече от 20 години в химическата промишленост. „Легия“ произвежда дрехи в района на Пловдив за повечето от шестте най-добри модни дизайнери в Антверпен. „Мелексис“, друга високотехнологична компания, изработва и тества електронни чипове за автомобилната индустрия. „Спадел“ купи фирмата за безалкохолни напитки „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Строителната компания „Кордеел“ е специализирана в търговски и промишлени сгради.

Софийската фирма „Смарт Органик“ АД, водещ производител и дистрибутор на био продукти, е собственик на 100% от дяловете на Amigos Internternational Trade BV. Този малък дистрибутор на био храни в Холандия и Белгия с фокус върху продукти, които оказват положително въздействие върху планетата.

Кралство Белгия разполага с ефективно действащи механизми за застраховане на експортните кредити и инвестиции в България. 

Наблюдава се един сериозно изразен стабилен интерес от страна на белгийските туристи и туроператори, за които България вече е все по-добре позната и привлекателна туристическа дестинация, както за летен, така и за зимен туризъм. Все още обаче съществува потенциал, който може да бъде развит.  

