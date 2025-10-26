Каквито и решения да се вземат за ротацията на председателя на парламента, те ще се изпълнят

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира в Перник темата за предстоящата ротация на ръководния пост в парламента.

„Аз съм представител на една от партиите, които взеха решение да участват в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се обсъждат първо от колективните органи на Българската социалистическа партия, след това от коалиционния съвет и накрая в съвета за съвместно управление. Каквито решения бъдат взети, те ще се изпълняват“, заяви Киселова, цитирана от БТА.

Според нея,

до трус във властта не се е стигнало заради изборите за общински съветници в община Пазарджик, а по други причина.

„Въпросът е към мандатоносителя и онези прессъобщения и снимки, които гледахме през изминалите две седмици. Моята задача като председател на Народното събрание е била да има възможност то да работи, да има правителство, което да има парламентарна подкрепа и с усилията на народните представители от „БСП-Обединена левица“ мисля, че успяхме да покажем, че това е възможно“, отбеляза Киселова.

Тя каза още, че

ако не остане председател на Народното събрание, не вижда причина да не остане като депутат.

„Имах две партийни поръчения – първото беше до 2024 година да няма избори, което с моя избор беше изпълнено. Второто – от избирателите в 23-ти район – бе през тази година също да няма избори“, допълни Киселова.