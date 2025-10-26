Време е за нов, прозрачен инвеститор в „Лукойл“, каза Надежда Йорданова

Санкциите срещу руската “Лукойл” и нейните дъщерни дружества, включително и българското, са напълно очаквани. Това заяви в предаването “Офанзива” по NOVA NEWS съпредседателят на парламентарната група на “Продължаваме промяната – Демократична България” Надежда Йорданова.

Тя припомни, че именно по предложение на формацията в законодателството беше включена възможността държавата да поеме оперативното управление на рафинерията чрез особен управител, когато е застрашена националната сигурност. „Като съавтор на закона ще кажа, че внимателно балансирахме какво може и какво не може да прави такъв управител. Да назначиш човек против волята на собственика е сериозно ограничение на правото на собственост. Ние сме десни хора и вярваме във върховенството на закона. Затова допуснахме само възможност за оперативен контрол, за да се гарантира непрекъсваемост на дейността на рафинерията“, обясни Йорданова.

По думите ѝ, дори и да бъде назначен особен управител, това няма да е достатъчно за справяне със санкциите, тъй като те блокират цялата икономическа дейност на компанията.

„Ние настояваме за бързо приключване на процедурата по продажба на рафинерията,

за да може в България да стъпи инвеститор с реален опит и желание да работи при прозрачни и конкурентни условия. Вместо това, мнозинството прие промени, с които даде на ДАНС право на вето върху купувача – мярка, която създава допълнителна пречка“, отбеляза народният представител.

Йорданова съобщи, че

“Демократична България” ще внесе собствени десни предложения по бюджета,

насочени към намаляване на разходите и ефективност на публичните средства. „Ние сме против увеличаването на разходите без реформи. Ще предложим оптимизация на системата за сигурност, съкращаване на числеността там, където е излишна, и ограничаване на злоупотребите с ТЕЛК. Само така ще освободим средства за наистина нужните сектори“.