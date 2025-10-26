Компанията Intel е съкратила 35 000 души през последните две години

Като част от мащабна програма за съкращаване на работната сила, стартирана от новия изпълнителен директор Лип-Бу Тан, Intel Corporation е съкратила работната си сила с близо 35 500 души за по-малко от две години, според Tom’s Hardware.

Според последния отчет на компанията, предстаен в Комисията по ценни книжа и борси, само под ръководството на Тан, приблизително 20 500 служители са били съкратени през трите месеца, откакто той встъпи в длъжност. Добавянето на 15 000 позиции, съкратени от предишното ръководство, води до общия брой на съкращенията до 35 500.

Към края на септември 2025 г. Intel е имала 88 400 служители.

Значителна част от съкращенията вероятно са настъпили през второто тримесечие, както е показано от големите отписвания, свързани с преструктуриране, надхвърлящи 1 милиард долара през това тримесечие.

Лип-Бу Тан първоначално обяви планове за опростяване на организационната структура и намаляване на броя на мениджърите на средно ниво, но се оказа, че съкращенията са засегнали хиляди инженери и технически специалисти, особено в заводите в Орегон. Само 8% от съкратените в Орегон са имали думата „мениджър“ в длъжността си.

Съкращенията на работната сила са били съпроводени със съкращения на разходите.

През третото тримесечие на 2025 г. бюджетът за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) е намален с повече от 800 милиона долара в сравнение със същия период на миналата година, въпреки ръста на приходите, което показва закриването на множество изследователски проекти.

Финансовият директор на Intel Дейвид Зинснер заяви пред анализаторите, че компанията планира да поддържа оперативните разходи на приблизително 16 милиарда долара през 2026 г., пренасочвайки средства само към програми с ясна стратегическа или финансова възвръщаемост. Те включват разработването на технологичните процеси 18A и 14A на Intel, продукти, фокусирани върху изкуствения интелект, и усъвършенствани опаковки.