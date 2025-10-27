Над 41% от българите смятат, че насилието между деца е породено от липсата на внимание в семейството

Социологическо проучване на агенция „Галъп интернешънъл Болкан“ сочи, че 41.2% от българите са на мнение, че основната причина за насилието между деца е липсата на внимание в семейството. Това означава, че за нашето общество семейството е възприемано като основа на възпитанието и в него се коренят проблемите, които водят до агресивно поведение сред подрастващите, обясняват социолозите.

На следващо място като причини за насилието анкетираните отбелязват лошата приятелска среда (15.5%) и социалните мрежи (15.1 процента). Само 9% от анкетираните смятат, че проблемът е в информационното пространство, в което те не причисляват социалните мрежи.

От социологическата агенция призовават родителите да се интересуват повече от приятелския кръг на децата си и от начина, по който те общуват в социалните мрежи.

Други пък смятат, че проблемът е в образованието и учебната среда (9.2%), която не ги възпитава достатъчно. Това може да се компенсира с активна комуникация между родители, деца и училище, съветват от “Галъп”.

В изследването една малка част от запитаните отбелязват, че „насилието ражда насилие“ (5.4%), а 2.8% от анкетираните смятат, че психичното здраве е причина за агресията при децата.

Според изследването българското общество е силно чувствително към темата за детската агресия и е налице осъзнаване, че насилието не възниква изолирано и спонтанно, а е резултат от семейни, социални и психологически фактори.

Отчита се още, че в традиционното българско семейство жената носи основната отговорност за грижата, вниманието и емоционалната връзка, докато мъжът се възприема като символ на реда и дисциплината.

Изследването е национално представително, финансирано със средства на агенция „Галъп“. Проведени са 904 интервюта в периода от 1 октомври до 14 октомври т. г. с пълнолетни граждани по метода „лице в лице“ чрез таблети.