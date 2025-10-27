Обвинени в кибертормоз срещу Брижит Макрон ще бъдат изправени пред съда

Десет души, обвинени в сексистки кибертормоз срещу съпругата на френския президент Еманюел Макрон – Брижит Макрон, ще се изправят пред съда тази седмица в Париж.

Обвиняемите са заподозрени, че са разпространявали непотвърдени твърдения относно пола и сексуалността на Брижит Макрон, както и че са отправяли злонамерени забележки за 24-годишната възрастова разлика между нея и съпруга ѝ.

Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат до две години лишаване от свобода.

Според френските медии сред десетимата, които ще застанат на подсъдимата скамейка в понеделник и вторник, има избран представител, собственик на галерия и учител.

Двама от тях, самопровъзгласилата се „независима журналистка“ Наташа Рей и гадателката онлайн Амандин Роа — вече бяха признати за виновни в клевета миналата година заради твърдения, че първата дама на Франция всъщност никога не е съществувала и че нейният брат, Жан-Мишел Трогньо, е променил пола си и е започнал да използва нейното име.

По-късно апелативен съд оправда Рей и Роа, като постанови, че изявленията им не представляват клевета.

Брижит Макрон и брат ѝ обжалват решението.

Конспиративната теория, според която Брижит Макрон е трансджендър жена, се разпространява още от 2017 г., когато Еманюел Макрон спечели първия си мандат.

Непотвърдените твърдения за нейния пол набират популярност и в Съединените щати, където основно се разпространяват от дясната инфлуенсърка Кандис Оуенс.

Миналия юли семейство Макрон заведе дело срещу Оуенс, обвинявайки я, че е игнорирала всички достоверни доказателства, опровергаващи твърденията ѝ, и е предоставила платформа на известни конспиратори и доказани клеветници.

Адвокатът на семейство Макрон, Том Клеър, заяви, че Брижит Макрон е приела тези твърдения като „изключително обидни“, а за президента те са били „ненужен разсейващ фактор“.

„Изключително унизително е човек да бъде принуден да доказва нещо толкова лично,“

каза Клеър.

Еманюел Макрон заяви, че завеждането на делото срещу Оуенс е въпрос на защита на честта му, като допълни, че инфлуенсърката е разпространявала невярна информация „с цел да нанесе вреда, в услуга на идеология и в сътрудничество с крайнодесни лидери“.

