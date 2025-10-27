Как Германия смята да изхарчи 377 милиарда евро?

Германия пристъпва към най-мащабната си военна модернизация от десетилетия. Според правителствени документи, на които се позовава „Политико“, Бундесверът планира разходи от 377 милиарда евро за въоръжение и оборудване. Този план е пряк израз на амбицията на канцлера Фридрих Мерц Германия да изгради „най-силната конвенционална армия в Европа“.

След като през май Мерц публично обяви намерението си, сега правителството финализира финансовия модел. За да осигури устойчиви многогодишни разходи, Берлин изключва парите за отбрана от конституционната „дългова спирачка“. Това ще позволи продължително финансиране отвъд почти изчерпания специален фонд от 100 милиарда евро, създаден по времето на бившия канцлер Олаф Шолц.

Очаква се през следващия бюджетен цикъл да започне реализирането на около 320 нови проекта за закупуване на техника и въоръжение.

Планът служи и като мащабна подкрепа за германската индустрия. Около 182 млрд. евро от общата сума ще са свързани с германски фирми.

Концернът „Рейнметал“ от Дюселдорф е лидер с ангажименти в 53 проекта на обща стойност над 88 милиарда евро. Става дума за доставката на общо 687 броя бойни машини „Пума“ до 2035 г., 561 зенитни системи „Скайрейнжър 30“ за противодействие на дронове и др.

Баварският производител „Дил Дифенс“ е втория ключов индустриален партньор с 21 проекта на стойност 17.3 милиарда евро. От него се очакват най-вече ракети „ИРИС-Т“, които ще са гръбнакът на бъдещата германска противовъздушна отбрана.

Въпреки доминирането във финансово отношение на местната индустрия, най-чувствителните стратегически способности на Германия остават обвързани с чуждестранни (предимно американски) доставки на стойност около 14 милиарда евро.

Други над 14 милиарда евро ще бъдат заделени за сателитни програми.

За да запази ролята си в ядреното споделяне и да придобие способности за далекобойни атаки, Германия ще разчита на американската програма FMS (Foreign Military Sales) за 15 изтребителя F-35 (около 2.5 млрд. евро), 400 крилати ракети „Томахоук Блок Вб“ и „Тайфун“, и четири морски патрулни самолета „Боинг П-8А Посейдон“.