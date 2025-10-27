РЕГИСТРИРАЙ СЕ
БНБ актуализира Наредбата за централния кредитен регистър

БНБ - еврозоната

Управителният съвет на Българската народна банка прие промени в Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър. Във връзка със Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, както и с промени в чл. 56 от Закона за кредитните институции, към лицата, подаващи и получаващи информация от ЦКР са включени купувачите на кредити и лицата, обслужващи кредити.

С цел повишаване ефективността и контрола на кредитния процес и извършване на по-прецизна оценка на кредитоспособността на кредитополучателите срокът за подаване на текущи данни в ЦКР се съкращава от 5 на 2 работни дни. Регламентирано е и подаването на информация в регистъра за влязло в сила съдебно решение или административен акт, в случаи на оспорени по съдебен или административен ред данни за клиент. Влизането в сила на промените е отложено за началото на следващата година с цел осигуряване на техническа възможност.

