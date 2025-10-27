Денят по диагонал – 27 октомври 2025 г.

Министерството на финансите ще внесе до края на октомври в Народното събрание проекта на бюджета за 2026 година. Финансовият министър Теменужка Петкова потвърди, че законовият срок ще бъде спазен. Това ще е първият бюджет на България, изготвен и представен в евро. Междувременно в управлението се появиха сътресения и отново се заговори за избори.

Прокуратурата повдигна нови обвинения на кмета на Варна Благомир Коцев и прецизира част от досегашните. Новото е, че Коцев вече е обвинен за престъпление от общ характер, а не за участие в организирана престъпна група. Според новите текстове Коцев се е сговорил с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, с бизнесмена Николай Маринов и с неизвестно лице с имунитет.

„Възраждане“ поиска оставката на министъра на културата Мариан Бачев. Причината е несправяне с административните му задължения, както и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния. От партията на Костадин Костадинов отбелязват, че Бачев все още не се е разграничил от тези действия и не ги е осъдил.

Броени минути по-късно министърът на културата Мариан Бачев коментира в профила си във „Фейсбук“, че задържаният Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и никога не е бил съдружник във фондацията.

Засега няма заплаха за доставките на горива в Европейския съюз Това заяви говорител на Европейската комисия по време на пресконференция в Брюксел. Изявлението дойде в отговор на въпроси, свързани с новите санкции, които ЕС и САЩ въведоха срещу Русия миналата седмица.

Говорителят подчерта, че ЕК следи внимателно ситуацията с енергийната сигурност както в страните членки, така и в държавите, кандидатки за присъединяване към съюза.

Банките в еврозоната са претъпкани с пари и готови за големи сделки, но както всичко останало в блока, нещата са сложни.

Година след поредицата неприятелски оферти за поглъщания, подхранили спекулации за отдавна назряла консолидация в европейското банково дело, реалността се очертава като далеч по-комплицирана от трансграничните мегасливания, за които мечтаят ръководители и технократи в Брюксел.

В продължение на десетилетия Китай провежда премислена и амбициозна стратегия, насочена към позициониране като доминираща световна сила.

За разлика от много западни икономики, които разчитат основно на пазарните сили, Китай възприема подход, при който държавата е лидер. При него се съчетава индустриална политика, влияние в световната търговия, придобиване на технологии и разширяване на геополитическото влияние.