НСТС не се разбра нито за почивките, нито за отпуските на родителите

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди четири законопроекта за промени в Кодекса на труда, внесени от депутати на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП–ДБ) и от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Заседанието бе открито от вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, като в него участваха ресорни министри, работодателски организации и синдикати.

Първият обсъждан проект, внесен от Йордан Иванов (ПП–ДБ), предвижда да отпадне възможността понеделник или вторник да са неприсъствени дни, когато официални празници (с изключение на Великденските) съвпадат със събота или неделя.

„Основният проблем на българския бизнес е недостигът на работна ръка,“ посочиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и подкрепиха предложението.

От КНСБ и КТ „Подкрепа“ обаче се обявиха против, като синдикатите подчертаха, че мярката не е в интерес на обществото.

„МТСП не подкрепя законопроекта,“ заяви и министър Борислав Гуцанов.

Венко Сабрутев от ПП–ДБ също заяви, че няма да подкрепи предложението на Йордан Иванов.

Вторият законопроект, внесен от Елисавета Белобрадова и група депутати от ПП–ДБ, предвижда натрупаният платен годишен отпуск по време на майчинството да може да се ползва почасово – до един час дневно, а със съгласието на работодателя – до два часа, за водене или вземане на дете до 12-годишна възраст от училище или детска градина. Целта му е по-добър баланс между професионалния и семейния живот.

АИКБ подкрепя предложението, но Българската стопанска камара (БСК) и КНСБ не го одобряват. КТ „Подкрепа“ обаче го приветства.

„Не считаме предложението за целесъобразно,“ посочи министър Гуцанов, като обяви, че и този проект получава отрицателно становище от министерството.

Третият обсъждан законопроект, внесен от Венко Сабрутев (ПП–ДБ), предлага 15-дневният отпуск за бащите след раждането на дете да може да се ползва на части – от датата на раждането до навършването на една година на детето.

АИКБ подкрепи предложението, докато другите работодателски организации – не. И КНСБ, и КТ „Подкрепа“ дадоха положително становище.

„Приемам с удовлетворение, че има желание за промени,“ заяви Борислав Гуцанов, но уточни, че и този законопроект не е достатъчно прецизиран, поради което министерството дава отрицателно становище.