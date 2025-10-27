Доверието на германския бизнес – най-високо от 2022-а насам

Доверието на германския бизнес се е повишило до най-високото си ниво от 2022 г. насам в началото на четвъртото тримесечие, засилвайки надеждите, че най-голямата икономика в Европа най-накрая се възстановява след две години на спад на БВП.

Индексът, отчитащ бизнес климата в Германия, се е повишил до 88.4 пункта през октомври от 87.7 през септември – малко над прогнозираните 88 точки, съобщи на 27 октомври институтът IFO, който изчислява показателя. Индексът, следящ очакванията на фирмените мениджъри, е скочил до 91.6 пункта – най-високото ниво от февруари 2022-а насам, след септемврийските 89.7 точки. Показателят, оценяващ текущите условия обаче е паднал неочаквано до 85.3 от септемврийските 85.7 пункта.

„Компаниите запазват надеждите си, че икономиката ще се възстанови през следващата година. Сегашното положение на бизнеса обаче е оценена като малко по-лоша“, каза президентът на IFO Клеменс Фюст.

В производствения сектор очакванията са се подобрили, въпреки че фирмите са малко по-недоволни от текущата си бизнес ситуация. Настроенията в сектора на услугите се подобряват, което се дължи на по-добра оценка на съществуващите условия и отслабнал скептицизъм за перспективите.

В търговията на дребно бизнес доверието се е засилило, докато настроенията в строителния сектор леко са паднали.

Числата допълват проучванията, публикувани на 24 октомври, които показват, че активността в германския частен сектор неочаквано е скочила през октомври до най-високото си ниво от 2023 г. насам, поставяйки еврозоната на по-твърда основа.

Германия отчита свиване на производството в продължение на две години и очаква само незначителен растеж (ако изобщо има такъв) през 2025 година. По-специално, производственият сектор все още страда от структурни проблеми като бюрокрация и по-високи американски мита.

Прогнозите са за по-изразено ускоряване на производствената активност, подпомогнато от огромните разходи за публична инфраструктура и отбрана, както и от неотдавнашните намаления на лихвените проценти от Европейската централна банка. Паричните стратези намалиха разходите по заемите на осем порции през този низходящ лихвен цикъл и ги запазиха непроменени от юни насам, което се очаква да направят отново и на съвещанието си на 30 октомври.

Но Бундесбанк и водещите изследователски институти в Германия предупредиха този месец, че управляващата коалиция на канцлера Фридрих Мерц трябва да приложи по-фундаментални реформи, за да укрепи икономиката, да повиши конкурентоспособността и да подобри дългосрочните перспективи за растеж.

„Време е да се ускори пътят към реформите“, каза президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел. И допълни: „За да се възроди производителността и да се насърчи растежа, правителството трябва да предприеме решителни действия“.