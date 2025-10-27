РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Възраждане“ поиска оставката на министъра на културата Мариан Бачев

„Възраждане“ поиска оставката на министъра на културата Мариан Бачев. Причината е несправяне с административните му задължения, както и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния.

От партията на Костадин Костадинов отбелязват, че Бачев все още не се е разграничил от тези действия и не ги е осъдил.

През изминалия ден стана ясно, че район „Изгрев“ започва проверка на „Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт“ след арестите и скандала с публичните личности Станимир Хасърджиев и актьора Росен Белов. Белов беше арестуван заедно с председателя на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и още двама съучастници: Симеон Дряновски, който е служил в Чуждестранния легион на Франция, и гръцки гражданин, работещ като модел. Те са обвинени в плен и принуда на младеж, след като са го поканили в апартамента на Хасърджиев в столицата и са го упоили с наркотик по време на оргия.

Белов веднага бе отстранен от театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“, както и от Театър София, където работи паралелно. Актьорът е преподавател в детската работилница на Мариан Бачев от 7 години.

„Като кмет и баща на три деца, съм отвратен от излязлата в медийното пространство информация. Недопустимо е обществото ни да толерира подобни извращения, застрашаващи психическото и физическо здраве на подрастващите и младите българи. Ако се докажат нарушения в дейността на театралната школа, в която работи актьорът Росен Белов, излизащи от общоприетите, морални норми, ще изискам незабавното ѝ отстраняване от читалището. Още в понеделник, ще извикам на среща Председателя на настоятелството на институцията, за да обсъдим последващите действия на общината. Няма да допусна децата на “Изток“, “Изгрев“ и “Дианабад“ да бъдат изложени дори и на минимален риск!“, написа в профила си в социалната мрежа кметът на „Изгрев“ Делян Георгиев. Школата е настанена в сградата на читалището в района.

Преди броени минути министърът на културата Мариан Бачев коментира в профила си във „Фейсбук“ информация, появила се в публичното пространство, като уточни, че колегата му Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и работи на граждански договор. Бачев подчерта, че Белов никога не е бил съдружник във фондацията, тъй като тя няма съдружници, а само председател и членове на управителния съвет, сред които той не фигурира.

Министърът на културата добавя, че е научил за задържането на Росен Белов на 25 октомври сутринта и веднага е уведомил родителите на децата от двете групи в театралната работилница. По думите му родителите не са изразили притеснения и почти всички деца са присъствали на репетицията.

В поста си Бачев посочва, че е разбрал от социалните мрежи за предстояща проверка от кмета на район „Изгрев“ относно дейността на театралната работилница в читалище „Николай Хайтов – 1936“, където тя функционира вече десет години. Освен това той заявява, че очаква резултатите от проверката да бъдат оповестени публично.

В края на публикацията си Бачев цитира писмо, написано от родителите на деца, които се обучават в Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“. Те изразяват своята „категорична подкрепа към школата и нейните преподаватели“ чрез официално писмо, адресирано до кмета на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев, до председателя на читалище „Николай Хайтов – 1936“ Йордан Христов и до секретаря Лиляна Георгиева.

В писмото родителите подчертават, че театралната работилница е не просто място за обучение, а среда, в която децата развиват търпение, дисциплина, екипност и творческо мислене. Те описват школата като пространство на доверие, подкрепа и сигурност, а преподавателите – като професионалисти, които работят с отдаденост и грижа.

В тази връзка категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността. Смятаме, че проверките и вниманието на институциите следва да бъдат насочени към места, в които има реални проблеми, а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина„, пишат още родителите.

