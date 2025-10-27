Треньор споделя упражнения за крака с две упражнения

Две упражнения за стабилна сила и мускулен растеж

Мразиш да тренираш крака? Не си единственият. Денят за крака е труден, изисква не само физическа сила, но често и психическа издръжливост.

Но вместо напълно да го пропускаш, д-р Пак Андрулакис-Коракакис, изследовател в областта на тренировките, сподели опростена двуходова тренировка за крака в скорошно видео в YouTube предназначена за всички, които избягват деня за крака. По думите му, тя осигурява реален мускулен растеж и сила.

Тренировката включва две базови (компаунд) упражнения, едното за предната част на бедрата (квадрицепсите), а другото за задната част (бедрата и седалището).

Д-р Пак казва, че тези две упражнения не само спестяват време, но и позволяват да се тренира близо до отказ — нещо важно, когато имаш малък брой серии.

1. Лег преса (Leg Press)

„Тайната на това упражнение е да го натовариш достатъчно тежко, така че да можеш бързо да приключиш, без да се мъчиш с безкрайни повторения и да се чувстваш сякаш правиш кардио,“ казва д-р Пак.

Препоръчва се:

4 серии по 5–8 повторения

Натоварване, което стимулира квадрицепсите, седалището и вътрешната част на бедрата.

„Препоръчвам позиция на краката, която позволява по-голямо сгъване в коляното, за да натовариш квадрицепсите по-интензивно — но реално всяка позиция, в която ти е удобно, ще свърши работа.“

Фокусирай се върху дълбочината на движението — дори ако трябва да намалиш тежестта, това ще даде по-добър стимул на работещите мускули.

2. Румънска тяга с дъмбели (Dumbbell Romanian Deadlift)

„Можеш да я изпълняваш с два крака или еднокрачно,“ казва д-р Пак.

Инструкции:

Хвани чифт дъмбели.

Наведи се от таза, колкото можеш по-ниско, без да губиш контрол.

Задръж за 1–2 секунди и се изправи.

Това упражнение натоварва задната част на бедрата, седалището и долната част на гърба, без нужда от щанга.

„Използвай каиши за захват и избери дъмбели, които ти позволяват да останеш в диапазона от 5 до 12 повторения.“

Ако не харесваш румънската тяга, можеш да я замениш с „good mornings“ на Смит машина.