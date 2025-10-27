РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Треньор споделя упражнения за крака с две упражнения

Треньор споделя упражнения за крака с две упражнения

Две упражнения за стабилна сила и мускулен растеж

Мразиш да тренираш крака? Не си единственият. Денят за крака е труден, изисква не само физическа сила, но често и психическа издръжливост.

Но вместо напълно да го пропускаш, д-р Пак Андрулакис-Коракакис, изследовател в областта на тренировките, сподели опростена двуходова тренировка за крака в скорошно видео в YouTube предназначена за всички, които избягват деня за крака. По думите му, тя осигурява реален мускулен растеж и сила.

Тренировката включва две базови (компаунд) упражнения, едното за предната част на бедрата (квадрицепсите), а другото за задната част (бедрата и седалището).

Д-р Пак казва, че тези две упражнения не само спестяват време, но и позволяват да се тренира близо до отказ — нещо важно, когато имаш малък брой серии.

1. Лег преса (Leg Press)

„Тайната на това упражнение е да го натовариш достатъчно тежко, така че да можеш бързо да приключиш, без да се мъчиш с безкрайни повторения и да се чувстваш сякаш правиш кардио,“ казва д-р Пак.

Препоръчва се:

  • 4 серии по 5–8 повторения
  • Натоварване, което стимулира квадрицепсите, седалището и вътрешната част на бедрата.

„Препоръчвам позиция на краката, която позволява по-голямо сгъване в коляното, за да натовариш квадрицепсите по-интензивно — но реално всяка позиция, в която ти е удобно, ще свърши работа.“

Фокусирай се върху дълбочината на движението — дори ако трябва да намалиш тежестта, това ще даде по-добър стимул на работещите мускули.

2. Румънска тяга с дъмбели (Dumbbell Romanian Deadlift)

„Можеш да я изпълняваш с два крака или еднокрачно,“ казва д-р Пак.

Инструкции:

  • Хвани чифт дъмбели.
  • Наведи се от таза, колкото можеш по-ниско, без да губиш контрол.
  • Задръж за 1–2 секунди и се изправи.

Това упражнение натоварва задната част на бедрата, седалището и долната част на гърба, без нужда от щанга.

„Използвай каиши за захват и избери дъмбели, които ти позволяват да останеш в диапазона от 5 до 12 повторения.“

Ако не харесваш румънската тяга, можеш да я замениш с „good mornings“ на Смит машина.

„Хубавото при тези две упражнения е, че не само ще изграждаш мускули, но и ще развиваш сила,“ казва д-р Пак.
„Докато включваш едно базово упражнение за квадрицепсите (като клек или лег преса) и едно базово за задната част (като тяга или хип-хиндж), покриваш основните нужди на долната част на тялото.“

Четете още: Защо винаги трябва да се загрявате преди тренировка

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени