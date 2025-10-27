Еврокомисарят по енергетика смята, че цената на тока като цяло е висока в ЕС

Цената на енергията все още е твърде висока за европейските потребители в сравнение с конкурентите на ЕС в световен план. Това коментирал еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен по време на посещение в Румъния. В интервю за румънското издание „Хотнюз“ той отбелязал, че редица семейства, особено от уязвимите категории, се сблъскват с трудности и е необходимо както Европейската комисия, така и страните членки да предприемат спешни мерки за намаляване на сметките на битовите потребители.

Освен това Дан Йоргенсен обърнал внимание, че в онези държави, където се произвежда много възобновяема енергия, сметките са по-ниски.

Той добавил и че европейската енергийна система зависи твърде много от вносните изкопаеми горива, заради което е уязвима на ценови шокове и манипулации от страна на външни фактори. Ето защо той смята, че ЕС трябва да концентрира усилията си върху ускоряването на инвестициите в чиста енергия, произвеждана на вътрешно ниво, и върху подобряването на инфраструктурата, която свързва отделните енергийни пазари.

Дан Йоргенсен обяснил и че миналата седмица е изпратил отворено писмо до всички министри на енергетиката в страните от ЕС, в което набелязал конкретни стъпки за намаляване цените на енергията.

Той насърчил енергийните министри да използват изцяло кохезионните фондове за инвестиции в националните мрежи и в складирането на енергия, както и ги приканил да се възползват от новите правила за държавни помощи, насочени към индустриите, засегнати от високите сметки за ток.

Освен това еврокомисарят по енергетика бил категоричен, че е важно нито една страна от ЕС да не зависи само от един източник на енергия. По думите му страните от Югоизточна Европа биха могли съвместно да купуват газ на по-ниски цени. В тази връзка той призовал за по-бързи процедури за даване на разрешителни и общ европейски подход за планиране на мрежите.

От БТА коментират, че се очаква еврокомисарят Дан Йоргенсен да се срещне в Букурещ и с румънския премиер Илие Боложан, и с министъра на енергетиката Богдан Иван, както и с представители на местни структури, свързани с развитието на енергетиката. Не на последно място е планирано той да участва в министерска среща на групата на високо равнище за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа. Утре се очаква Дан Йоргенсен да пристигне на посещение в България.