Президентът Радев се срещна с престолонаследника и премиер на Саудитска Арабия Мохамед Бин Салман

Със среща с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия принц Мохамед Бин Салман започна посещението на президента Румен Радев в Рияд.

Държавният глава посочи, че страната ни се стреми към задълбочаване на инвестиционното си сътрудничество и осъществяването на общи проекти със Саудитска Арабия в сферата на високите технологии и иновациите.

„Визията 2030“ за модернизиране на Кралство Саудитска Арабия чрез инвестиции в сферата на високите технологии, иновациите, енергетиката и образованието дава благоприятни перспективи за взаимноизгодни проекти с България, това е заявил президентът Румен Радев на среща в Рияд с престолонаследника и министър-председател на страната принц Мохамед Бин Салман.

Държавният глава е подчертал, че България се утвърждава като център в развитието на високите технологии в Югоизточна Европа, за което допринасят редица технологични компании и научни звена, дейността на първия в нашия регион Институт за компютърни науки и изкуствен интелект, както и предстоящото създаване в София на една от шестте фабрики за изкуствен интелект.

Президентът Радев и принц Салман споделят обща позиция, че София и Рияд имат постижения в сферите на високите технологии, иновациите, устойчивите решения в енергетиката и отбраната и това създава солидна основа за развитието на двустранното търговско-икономическо, научно и инвестиционно партньорство между България и Саудитска Арабия.

Отбелязан е бил и взаимният интерес за разширяване на научния и образователен обмен, както и възможностите за използване на европейски финансови механизми за реализацията на общи проекти.

По време на срещата българският държавен глава е изразил подкрепата на страната ни за усилията на страните от Близкия Изток за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в региона и за постигане на устойчиво мирно решение със средствата на дипломацията.

Президентът Радев поднови поканата си към принц Мохамед Бин Салман да посети България заедно с представители на бизнеса.

Утре българският държавен глава ще участва в деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“.