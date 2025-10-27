РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Президентът Радев се срещна с престолонаследника и премиер на Саудитска Арабия Мохамед Бин Салман

Президентът Радев се срещна в Рияд с престолонаследника и премиер на Саудитска Арабия Мохамед Бин Салман

Държавният глава посочи, че България се стреми към задълбочаване на инвестиционното сътрудничество и към общи проекти в сферата на високите технологии и иновациите

Със среща с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия принц Мохамед Бин Салман започна посещението на президента Румен Радев в Рияд.

Държавният глава  посочи, че страната ни се стреми към задълбочаване на инвестиционното си сътрудничество и осъществяването на общи проекти със Саудитска Арабия в сферата на високите технологии и иновациите. 

„Визията 2030“ за модернизиране на Кралство Саудитска Арабия чрез инвестиции в сферата на високите технологии, иновациите, енергетиката и образованието дава благоприятни перспективи за взаимноизгодни проекти с България, това е заявил президентът Румен Радев на среща в Рияд с престолонаследника и министър-председател на страната принц Мохамед Бин Салман.

Държавният глава е подчертал, че България се утвърждава като център в развитието на високите технологии в Югоизточна Европа, за което допринасят редица технологични компании и научни звена, дейността на първия в нашия регион Институт за компютърни науки и изкуствен интелект, както и предстоящото създаване в София на една от шестте фабрики за изкуствен интелект.

Президентът Радев и принц Салман споделят обща позиция, че София и Рияд имат постижения в сферите на високите технологии, иновациите, устойчивите решения в енергетиката и отбраната и това създава солидна основа за развитието на двустранното търговско-икономическо, научно и инвестиционно партньорство между България и Саудитска Арабия.

Отбелязан е бил и взаимният интерес за разширяване на научния и образователен обмен, както и възможностите за използване на европейски финансови механизми за реализацията на общи проекти.

По време на срещата българският държавен глава е изразил подкрепата на страната ни за усилията на страните от Близкия Изток за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в региона и за постигане на устойчиво мирно решение със средствата на дипломацията.

Президентът Радев поднови поканата си към принц Мохамед Бин Салман да посети България заедно с представители на бизнеса.

Утре българският държавен глава ще участва в деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени