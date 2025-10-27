РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От БСП искат плоският данък да бъде заменен от прогресивно подоходно облагане

БСП искат плоският данък да бъде заменен от прогресивно подоходно облагане

Въвеждане на прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум в размер на установената за страната минимална работна заплата. 

Това поиска БСП официално с позиция, приета от Националния съвет на партията.

Това ще доведе до увеличаване на нетния разполагаем доход на близо 1 милион работещи с най-ниски доходи, убедени са социалистите.

БСП поставя под въпрос плоския данък – социалистите предлагат 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство.

Документът е изготвен от съветите по финанси и по икономика, индустрия и иновации към Националния съвет на БСП, а основната цел на социалистите е премахването на плоския данък и въвеждането на прогресивното подоходно облагане с необлагаеми минимум, равен на минималната работна заплата.

Според БСП това ще повиши доходите на близо 1 милион работещи с най-ниски възнаграждения.

Сред другите предложения е въвеждането на прогресивна скала за корпоративния данък – 10% за фирми с печалба до 1 милион евро и над 12% до 5 милиона.

БСП предлага и по-високи такси върху хазарта и концесиите, както и премахване тавана на пенсиите и повишаването на максималния осигурителен доход до 2600 евро.

В документа се подчертава, че сегашният данъчно-осигурителен модел увеличава социалното неравенство.

БСП предупреждава, че приемането на еврото може да засегне по-нискодоходните групи чрез загуба на покупателна способност и настоява за повече социални механизми за защита.

Социалистите подчертават, че предлаганите промени целят дългосрочна фискална устойчивост, социална сигурност и развитие, без допълнително натрупване на държавен дълг.

