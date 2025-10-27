РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм потвърди, че обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, известен като един от най-активните критици на президента Доналд Тръмп, потвърди, че обмисля възможността да се кандидатира за президент на САЩ през 2028 година, съобщава ДПА, цитирана от БТА. В интервю за телевизия CBS 58-годишният демократ заяви, че не би могъл да отрече подобни намерения. „В противен случай бих излъгал. Просто бих излъгал, а аз не мога да го направя“, каза Нюсъм.

Губернаторът определи Тръмп като „разрушителна сила“ и подчерта, че в последните месеци активно се противопоставя на политиките му — както чрез съдебни дела и законодателни инициативи, така и чрез публични изяви и иронични публикации в социалните мрежи.

Нюсъм е завел дело, за да си върне контрола над Националната гвардия на Калифорния, след намеса от страна на федералното правителство. Той също така е приел пакет от закони в отговор на федерални действия и води кампания за промяна на изборните райони в щата, за да не се допуснат манипулации на политическия баланс. Екипът му дори използва хумористичен подход, имитирайки стила на Тръмп в социалните медии — включително публикации с главни букви, генерирани с изкуствен интелект изображения и характерното завършване с фразата „Благодарим ви за вниманието към тази тема“.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

