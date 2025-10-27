Четири трамвая в София не се движат заради наводнен булевард

Четири трамвайни линии в София временно не се движат заради наводнен булевард, съобщиха от Центъра за градска мобилност. Засегнати са трамваите по линиите 20,21,22 и 23 заради сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов“ преди Шипченски проход.

По маршрутите се движат заместващи автобуси: автостанция „Изток“ – „Подуяне“ и депо „Искър“ към „Гео Милев“.

В София вали повече от 24 часа, като през днешния ден ще има интензивни валежи поне до обяд. За областта е в сила жълт код за порои. Очаква се следобяд от северозапад валежите да спират, а облачността да се разкъса и намалее.