Кметът на Варна е обвинен в престъпление от общ характер

Прокуратурата повдигна нови обвинения на кмета на Варна Благомир Коцев и прецизира част от досегашните.

Новото е че Коцев вече е обвинен за престъпление от общ характер, а не за участие в организирана престъпна група. Според новите текстове Коцев се е сговорил с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Николай Маринов и неизвестно лице с имунитет – народен представител от 51-вото Народно събрание, да извършат престъпление от общ характер. Променен е периодът на действие на сговора от юли 2024 до май 2025 година.

Коцев има обвинение за опит за принуда върху служителка от община Варна за прехвърляне на средства от една програма в друга, както и за искане на подкуп от Ивелин Иванов, Траян Георгиев и Пламенка Димитрова. Като съизвършител по обвиненията за искане на подкуп, освен Кателиев и Стефанов, е посочена и Антоанета Петрова.

Прецизираните обвинения на варненския кмет Благомир Коцев са били повдигнати тази сутрин, а на общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов ще бъдат повдигнати днес през деня. Очаква се в края на седмицата всички материали по делото срещу Коцев да му бъдат предявени, което разследването за корупционна афера в община Варна е на финала си.