Изпитанията на руската ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ няма да се отразят неблагоприятно на отношенията между Москва и Вашингтон. Това увери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. По думите му, контактите между двете страни и без това са сведени до минимум.

Генералният щаб на руските въоръжени сили обяви, че тестовете на „Буревестник“ са приключили успешно. Ракетата се отличава с висока степен на автономност и способност да лети ниско на големи разстояния, което я прави трудна за прехващане от системите за противовъздушна отбрана.

В отговор на изявление на американския президент Доналд Тръмп, че руският лидер Владимир Путин трябва да прекрати войната в Украйна вместо да тества нови оръжия, Песков подчерта, че Русия се ръководи от собствените си национални интереси. Той определи това като „жизненоважна цел“, особено на фона на „милитаристичните настроения“, идващи от Европа. Заместник-външният министър Сергей Рябков добави, че САЩ са били предварително уведомени за провеждането на изпитанията.